Skovgården: Byrådet vedtog handleplan efter redegørelse

Mandag vedtog Byrådet en handleplan og afsatte samtidig 1,3 mio. kr. årligt til ekstra rengøring og flere hænder på Skovgården i Humlebæk

Fredensborg - 01. september 2021 kl. 19:30

Et stort flertal i byrådet bakkede mandag aften op om den handleplan for Skovgården i Humlebæk, som først blev vedtaget i et enigt Social- og seniorudvalg.

Med i aftalen følger også en pose penge på 1,3 mio. kr. årligt til ekstra rengøring og flere hænder på pleje- og rehabiliteringscenteret i Humlebæk.

Inden afstemningen i byrådet var der en timelange debat, der startede med at formanden for Social- og seniorudvalget, Hans Nissen (S) gav med en redegørelse i sagen.

"Kritikken af Skovgården kom på et tidspunkt, hvor ledelsen havde taget hånd om de udfordringer man havde i foråret, med rekrutteringsproblemer og Covid-19," indledte han.

"Sagen er, at det længe har været en udfordring at rekruttere personale til Skovgården. Det vidste man allerede i marts, og derfor tog ledelsen allere på det tidspunkt hånd om sagen," fortsatte han.

"Da kritikken rejste sig i løbet af sommeren sig kunne vi jo se, at der blev taget hånd om udfordringerne fra ledelses side," sagde han.

"Men kritikken medførte, at tre sygeplejersker omgående sagde deres stillinger op, og personalet flygtede fra Skovgården," sagde han og fortsatte:

"Plejecenterets ledelse har ikke sendt klager videre. En plejecenterleders opgave er ,at lede og fordele arbejdet. Det betyder ikke, at man ikke må skrive til borgmesteren," sagde han videre.

"Der er ingen tvivl om, at der er reelle klager, og der er ting der skal håndteres på Skovgården. Men plejehjemsledelsen har holdt møder og ledelsen iværksatte en handleplan," sagde han.

"Der er er blevet ændret på ledelsesstrukturen, der blev handlet straks, der er blevet lyttet og der er blevet lyttet alvorlig. Der er handlet passende og markant," sagde han.

Byrådets ansvar Inden mødet havde de konservative efterlyst en redegørelse i sagen og forsøgt at få sagen behandlet på et særskilt byrådsmøde for at afdække om der var flertal i Byrådet for at undersøge om sagen skal kulegraves med henblik på at placere et ansvar højere oppe i forvaltningen.

De konservative ville ikke stemme for handleplanen og forsøgte stedet at få flertal for at få tilføjet en anden formulering:

"Byrådet beslutter, at forvaltningen gennem professionel ledelse handler passende og markant, når den opdager svigt på kommunens institutioner."

Selvom der er afsat flere penge til området så er Thomas von Jessen (K) ikke tilfreds.

"Vi kommer ikke til at lægge stemmer til det her," sagde han og fortsatte:

"Byrådets ansvar er at sikre at vakante stilliger besættes, penge alene gør det ikke. Det er os 27 i byrådet, der er bestyrelsen for virksomheden. Det er os der har ansvaret og jeg vedkender, at jeg bærer 1/27 del af ansvaret," sagde han.

Mindst 15 klager Undervejs i den timelange debat opstod der en diskussion af om der har været flere klager, end de 15 som er blevet behandlet i Social- og seniorudvalget.

Carsten Wulff (V) er kendte, at der er blevet begået fejl. "Det har været svært at skaffe kvalificeret personale og corona gjorde det ikke nemmere," sagde han

"Når vi kigger på de fejl der er blevet begået, så er der blandt andet procedurer der ikke har været på plads, og det er der så kommet en handleplan ud af," tilføjede han.

Der er sket svigt Ulla Hardy-Hansen (K) fik ordet.

"Der er nogle der har spurgt mig: Hvad gjorde du, da selv sad som borgmester i sommerferien," indledte hun.

"Vi er nogle der tror på borgerne. De klager jo ikke for sjov," fortsatte hun.

"Uanset hvor flot vi pakker det ind, og hvor meget glanspapir vi pakker det ind i, så står vi tilbage med et svigt og deres pårørende er meget påvirket af det," sagde hun.

Anonymiseret i skemaer Ulla Hardy-Hansen fortsatte:

"Da medlemmerne i Social -og seniorudvalget, blev præsenteret for sagen, så var det i nogle excel-ark, hvor borgerne blev minimeret i rubrikker i nogle skemaer, og hvor alt det følelsesladet, blev udeladt. Borgeren er sådan og sådan. Netop, den helhed vi hører fra borgere, der har mærket det på egen krop, blev helt anonymiseret i nogle skemaer," sagde hun.

Ikke i stand til at klage Ulla Hardy- Hansen argumenterede for, at der er mange flere end de 15 klager, som er registreret, da mange af borgerne er så gamle og svage, at de ikke er i stand til at bruge en computer.

"I sommer var der ingen i forvaltningen man kunne ringe til, så de ringede til mig. Mange af de klager der kommer ind modtages kun digitalt, men jeg har snakket med mange der helt opgiver på forhånd, og det står i skærende kontrast til de kødelige kontakter, jeg har snakket med i telefonen. Der er mange, der ikke er i stand til at bruge en computer, men man kan ikke kun tage klager fra dem der kan skrive digitalt," fortsatte hun.

"Hvis man mangler arme og ben, hvordan skal man så skrive til en offentlig myndighed," spurgte hun.

"Jeg har snakket med mange der ikke tør få deres navn frem, af frygt for repressalier fra kommunens side," sagde hun.

Ingen repressalier Thomas Lykke Pedersen tog selv ordet.

"Det er ikke rigtigt, at hvis man klager, så kommer der repressalier fra kommunens side. Men det er vigtigt, at hvis man klager, så har man et navn. Det er de 15 klager, der er navn på, man har håndteret. Men hvis du har nogle flere klager, så kom med dem," sagde borgmesteren.

Til sidst blev handleplanen sendt til afstemning, hvor kun de konservative altså stemte i mod.

Efterfølgende er borgmester Thomas Lykke Pedersen dog lettet.

"Det glæder mig, at det nu er et samlet Byråd, der ser fremad. Vi har nu afsat 600.000 kroner til ekstra rengøring og aftenvagter og fra næste år er der afsat yderligere 1,3 mio. kr. ekstra pr. år," siger han og tilføjer:

"Handleplanen er vedtaget i et enigt Social og seniorudvalg, og Byrådet bakker op. Nu ser vi fremad og jeg er sikker på, at vi nok skal komme igennem denne krise," siger han.