Kira Krøis Ursem og Nina Villars Farbmacher er ved at skabe en ny skovbørnehave - godkendelserne har de fået i rekordfart, får der er mangel på pladser i institutionerne i Humlebæk-området. Her står de på Peder Mads? Strand - børnehaven får lokaler i Humlebæk Centret.

Send til din ven. X Artiklen: Skovbørnehave i butikscenter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skovbørnehave i butikscenter

Fredensborg - 15. september 2020 kl. 06:25 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børnetallet i Humlebæk er steget voldsomt inden for kort tid, og det presser institutionerne til det yderste. Politikerne har svært ved at følge med og skabe de nødvendige pladser, og det er nok forklaringen på, at det er gået ualmindeligt hurtigt med at få givet tilladelse til »Skovbørnehaven Livet«.

Om få uger kan de første 30 børn tage på tur med Nina Villars Farbmacher og Kira Krøis Ursem og resten af personalet i Skovbørnehaven Livet, der får adresse i Humlebæk Center 16. De to initativtagere er glade og lettede over, at Børne- og Skoleudvalget nu har sagt ja til en privat skovbørnehave i Humlebæk. Torsdag aften blev ansøgningen godkendt.

- Vi fik at vide, at hele sagsfremstillingen og beslutningsgrundlaget blev færdig 10 minutter i den absolut sidste deadline, inden Børne-og Skoleudvalgsmødet i Fredensborg Kommune skulle have det. Der må være blevet arbejdet igennem. Det er vi simpelthen så taknemmelige for. Nu kan vi og de mellem 25 og 30 ventende børn og deres forældre komme i gang, fortæller initiativtagerne i en pressemeddelelse.

De har været en lang proces med mange udfordringer, som de to kvinder ikke havde forudset, fortæller de. Nu har de fået nøglerne til lokalerne i Humlebæk Centret, og håndværkerne går i gang med at indrette lokalerne efter de ønsker og tegninger, som Skovbørnehaven Livet og Fredensborg Kommune er enige om. Emnerne har blandt andet været adskillelse af garderobe fra børnenes opholdsrum, fordi vådt overtøj ellers påvirker indeklimaet, og desuden kan der komme træk som følge af indgangsdøre uden mulighed for at lukke af mellem opholdsrum og garderobe. Der skal blandt andet lavet to små børnetoiletter, et nyt køkken og lægges nyt gulv. Personalet skal have opholdsrum samt et nyt toilet.

- Det er her, vi skal mødes og slutte af. Men vi er en skovbørnehave, så vi skal ud i naturen hver dag. Vi skal have tid og ro til fordybelse og nærvær, understreger Skovbørnehaven Livet.

Børnehavens medarbejdere bliver to pædagoger på fuld tid, to pædagogmedhjælpere og en pædagog på halvtid, fremgår det af den sag, som Børne- og Skoleudvalget har godkendt. De forventede åbning er den 1. oktober, hvis byrådet på et møde i slutningen af september godkender beslutningen. Eftersom opbakningen er stor, bliver det en formalitet, hvis også Skovbørnehaven Livet har sine formaliteter i orden, herunder at stille en garanti på 181.807 kroner.

»Skovbørnehaven Livet« kan optage børn på tværs af kommunegrænserne. En del børn fra Helsingør Kommune er skrevet op til den nye private skovbørnehave.

slot

relaterede artikler

Politisk dilemma: Regning for flere børn kan blive 150 millioner kroner 29. april 2020 kl. 05:43