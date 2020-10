Se billedserie Dansk Tennisforbund var torsdag i Humlebæk med en særlig ros til skolesamarbejdet. Bronzemedaljerne blev også rost....Pressefoto

Skoletennis fik flot hæderspris

Fredensborg - 08. oktober 2020

Torsdag den 8. oktober 2020 var der fint besøg i tennishallen i Humlebæk Idrætscenter, hvor Dansk Tennisforbunds formand, Henrik Thorsøe, borgmester Thomas Lykke Pedersen og Jonas Hansen fra DGI var til stede sammen med skoleledelsen og repræsentanter for tennisklubbens bestyrelse.

Anledningen var, at DGI og tennisforbundet skulle overrække en særlig pris til Langebjergskolen og Øresund Tennis for deres unikke samarbejde om skoletennis, samt bronzemedaljer til et af tennisklubbens hold bestående af elever fra skolen.

Henrik Thorsøe sagde ved prisoverrækkelsen, at Dansk Tennisforbund og DGI ønsker at fremme innovation og nytænkning til gavn for idrætten, og netop derfor er de glade for at give denne pris til Langebjergskolen og Øresund Tennis, fortæller Øresund Tennis i en pressemeddelelse.

Tennisforbundet og DGI lægger ved pristildelingen stor vægt på, at alle børn i indskolingen får en omfattende undervisning i tennissporten, som foruden tennismæssig kunnen, giver børnene ekstra bevægelse og øgede fysiske kompetencer i skoletiden. Samarbejdet tjener til inspiration for alle organisationer og skoler ikke blot i dansk tennis, men i idrætten og skolesamarbejde generelt, oplyste Jonas Hansen foran en stolt og glad skoleleder, Søren Bjørn Jakobsen.

Flotte bronzemedaljer

Henrik Thorsøe sluttede sin tale med også at komme ind på, at forbundet også støtter op om, det talentprogram for de mest aktive børn, som Langebjergskolen og tennisklubben har startet. Det betyder, at de mest talentfulde børn kan træne i skoletiden og skaber grobund for gode resultater og børn med overskud, sagde han og roste den engagerede ledelse og lærere på Langebjergskolen samt børnene og trænerne i Øresund Tennis.

Talentprogrammet har medført stor sportslig succes, da tennisklubbens hold bestående af spillere fra skolen netop har vundet bronze ved Danmarksmesterskaberne for hold født i årgang 2010 og senere.

Bronzemedaljerne blev overrakt af tennisformanden til de stolte elever, som dermed fik en fantastisk start på dagen. Måske allermest Malthe Lyby Larsen, som af borgmesteren fik overrakt en særpris som årets junior for at have været til hver eneste træning og holdkamp og støtte op, selvom han brækkede armen i sommer og ikke har kunnet spille i en lang periode.