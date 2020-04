Skoler og dagtilbud åbner i slowmotion

Børne- og Skoleudvalget var langfredag morgen digitalt samlet til et videomøde med borgmesteren og kommunaldirektøren.

Her blev det besluttet gradvist at åbne skoler og dagtilbud igen fra den 15. april, som sker på foranledning af, at statsminister Mette Frederiksen i sidste uge præsenterede en genåbningsplan for Danmark, som altså starter med at sende elever og børn tilbage i skoler og dagtilbud. Selvom skolerne åbner fra den 15. april bliver det dog med en mild start.

- Den bløde start betyder, at elever og forældre fra den 15. til den 17. april ikke kan forvente en traditionel undervisning, men mere et tilbud om pasning eller fritidsordning i disse dage, siger Per Frost Henriksen, der er formand for Børne- og Skoleudvalget.

Han forklarer desuden, at kommunens skoler fra den 20. april vil køre efter tilpassede modeller. Det betyder, at elever fra 0. til 2. klasse vil være i skole fra klokken 8-12, hvor elever i 3. til 5. klasse vil skulle møde fra klokken 8-13.

- Det er dejligt, at vi nærmer os en normal hverdag og både børneinstitutioner og skolernes 0.-5. klasse nu kan åbnes i igen. Det er ikke en fuldstændig åbning og der er stor fokus på, at medarbejderne har de rette værnemidler til rådighed og at myndighedernes krav følges, siger Per Frost Henriksen, der tilføjer, at han er tryg ved at åbne op med en dygtig stab af ledere og medarbejdere, og at det glæder ham, at der står et fuldstændigt enigt Børne- og Skoleudvalg bag åbningen.

Skolerne indberetter ikke fravær til administrationen og fravær kan dermed heller ikke medføre sanktioner.