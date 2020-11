Se billedserie Endrupskolens arkitektur er fantastisk til undervisning udendørs, og det bruges flittigt - også i denne tid. Her ses skoleleder Finn Drabe forleden til »Matematikkens Dag«. Og hvis man bruger det billede, at Finn Drabe har regnet den ud, så er facit på god skoleledelse »Det tillidsfulde, professionelle samarbejde med respekt for, at dem på kontoret ved, hvad de gør«. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Skoleleder stopper efter 36 år: "Den kærlige konkurrence har været god" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skoleleder stopper efter 36 år: "Den kærlige konkurrence har været god"

Skoleleder Finn Drabe har været med til at forme Endrupskolen igennem skiftende tider siden 1984. Ting forandrer sig, ting vender tilbage, men tre nøgleord består.

Fredensborg - 25. november 2020 kl. 05:46 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Ingeniør, psykologi, militærnægter... I nogle ganske få år i ungdommen vaklede Finn Drabe i sine valg, men da han i 1978 begyndte at læse til lærer, havde han fundet sin vej.

Nu sidder han nogle få dage endnu som skoleleder på Endrupskolen i Fredensborg, inden han i en alder af 66 år går på pension. Når der er frikvarter, kan man svagt høre børnenes leg i gårdhaven ved skolelederens kontor, og hvor end han går rundt på skolen, er naturen med.

Der er træer allevegne mellem skolens bygninger, og de er alle bygget som længder på en gård. Finn Drabe smiler, lidt mere end normalt, når han konstaterer, at han altid som lærer, viceskoleleder og skoleleder har været tæt på naturen.

- Da jeg skulle aftjene min værnepligt, blev jeg militærnægter, og det sendte mig ud på Danmarks første naturskole, der lå ved Farum. Skoleklasserne kom dertil for at deltage i forløb ude i naturen - de var ude for at fiske, de var på svampejagt, de lærte om friluftsliv og udeliv, fortæller Finn Drabe og nikker, for ja - udelivet er for alvor kommet tilbage i skoledagene her under pandemien.

- Men vi har nu altid brugt naturen meget i undervisningen her på Endrupskolen, konstaterer Finn Drabe.

Må undvære reception Sagt med stikord og tal ser Finn Drabes karriere således ud. Han kom til Endrupskolen som timelærer i 1984 og blev få år senere tjenestemandsansat. I en årrække år var han tillidsmand på skolen, inden han blev viceskoleleder og fra 2006 skoleleder. Han er gift med Kirsten Heldbjerg og har børnene Aske og Camilla.

Tre børnebørn er foreløbig kommet til - Mads, Ebbe og Sigrid.

Eftersom feriedagene også skal afvikles, forventer Finn Drabe at have sidste arbejdsdag i begyndelsen af december. Sandsynligvis den 8. december, men... der er mange ubekendte i øjeblikket. En ting er dog sikker: Der bliver desværre ingen stor afskedsreception.

En af de store oplevelser var i 2011, hvor Endrupskolen havde besøg af japanske skoleelever fra det område, der blev ramt af tsunamien. Foto: Allan Nørregaard

36 år er gået, så der ville ellers være nok at holde taler om. At more sig over og mindes, alle de gode oplevelser. De er gået godt, årene, og Endrupskolen er en god skole med gode lærere, fastslår Finn Drabe.

- I mange år var skolen et sted, som arkitekter og politikere besøgte for at se skolens indretning. Skolen er to-sporet, og de enkelte årgange er samlet i egne huse, og det var i mange år et forbillede. Nu er undervisningsformen ændret til at være mere projektbaseret og mere gruppearbejde, og det betyder, at vi mangler nogle arealer til den type undervisning. Men vi får det til at fungere, fortæller Finn Drabe med den hastige tilføjelse, at Endrupskolen på mange andre punkter har nogle arkitektoniske kvaliteter, der stadig fungerer godt.

Udearealerne, gårdrummene for blot at nævne nogle - og dertil den enestående nærhed til Fredensborg Slotshave.

Diplomatens træk Finn Drabe har som skoleleder aldrig været den højtråbende i klassen af skoleledere. Hvor man kunne kalde Jens Bernhardt fra Fredensborg Skole for den gamle hanelefant, er Finn Drabe mere den grå eminence. Hvis man spørger til de gode erfaringer fra opstarten efter Corona-nedlukningen i foråret, fortæller han, at mange elever havde glæde af holdopdelingen og de kortere dage. Nu er de lange dage tilbage og lange dage kræver mange personaleressourcer, men det udløser ingen skarpe bemærkninger til en overskrift.

Skolerne har altid fået lov til selv - i samarbejde med skolebestyrelserne - at afgøre, hvad der skal være den enkelte skoles særpræg, og det handlerum ser Finn Drabe tilbage på med stor glæde her inden sin pensionering efter 36 år på Endrupskolen.

Han finder politikernes plan for »Fremtidens Folkeskoler« for spændende, men når journalisten konstaterer, at der efter tre-fire år kun er brugt 40-50 millioner kroner af den halve eller hele milliard - og at der er otte år tilbage, ja så bider han ikke på, men konstaterer dog stilfærdigt, at Endrupskolen godt kunne bruge en umiddelbar og snarlig investering i bedre og mere tidssvarende faglokaler til især de naturvidenskabelige fag.

De gode medarbejdere Nøgleordene inde på Finn Drabes kontor er respekt, et tillidsfuldt samarbejde og professionalisme. Han fremhæver de tre ting som egenskaber, som en god skoleleder skal prioritere.

- Der skal stå en autenticitet om skoleledelsen. Der skal være en faglig dygtighed, der giver respekt om ledelsen. En skoleleder skal også skabe et tillidsfuldt samarbejde med medarbejderne, for medarbejderne er afgørende for, at man får en god skole. Og skolelederen skal kunne skabe samarbejde med en god faglig indsigt, en professionalisme, også i mødet med forældrene, siger Finn Drabe, der personligt er en anelse forundret over, at det i øjeblikket er svært at skaffe ansøgere til stillingerne som skoleledere, ikke bare her i kommunen, men over hele landet.

- For mig har det været et arbejde, der har givet utroligt meget, siger han og tilføjer, at han håber på mange ansøgere til den stilling, der har været slået op i november.

- Jeg er glad for, at Endrupskolen får en ny skoleleder og ikke bliver lagt sammen med Fredensborg Skole. Den kærlige konkurrence, som vi har haft mellem de to skoler i Fredensborg, har været god, og det er godt, at forældrene har et valg, siger Finn Drabe og fortsætter:

- Da Fredensborg Skole indviede deres nye udskoling på Vilhelmsro, var vi jo spændte på, om de med deres nye linjer ville trække alle de store elever derud. Men det skete jo ikke - der var både behov for en skole med fokus på linjefag og Endrupskolen som en lidt mindre skole, hvor vi kender hinanden rigtig godt.

Og så falder der endnu engang rosende ord opad i systemet til forvaltningen og politikerne.

- Vi får lov til at beholde vores selvstændige profil ude på skolerne, selvom vi er én kommune med skoler fordelt over fem bysamfund. Der er altid blevet lyttet til os. Det er med til, at jeg kan gå på pension både med glæde og med stolthed.