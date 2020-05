Humlebæk Skole har udskoling på Baunebjergvej, hvor 5. klasserne i Coronatiden har plantet en skov for at markere idrætsarealets to boldbaner. En kilometer mod øst ligger skolens indskoling - en kilometer mod vest ligger Langebjergskolen, der er bysamfundets anden selvstændige folkeskole. Foto: Kenn Thomsen. Foto: Kenn Thomsen

Skolefusioner? Efter 10 år træder gammel forskel frem i nyt notat

Nyt potentialenotat beskriver besparelse ved at sammenlægge skolerne i Fredensborg og Humlebæk. Få her status på sagens politiske potentiale.

I over 10 år har kommunens to sydlige bysamfund haft én folkeskole i hver by, imens Fredensborg og Humlebæk hver har haft to folkeskoler med hver sin ledelse.

Nu bliver politikerne præsenteret for et potentialenotat, der indeholder 17 forslag til ændringer, som kan frigøre et økonomisk råderum. Og det økonomiske råderum har byrådet og borgmesteren været glade for i mange år, fordi det giver »lunser« at forhandle om i budgetforhandlingerne. Det første forslag beskriver skolesammenlægninger i Fredensborg og Humlebæk, så der kan spares et ledelseslag og skabes synergier i driften af Endrupskolen, Fredensborg Skole, Humlebæk Skole og Langebjergskolen. En-to millioner kroner kan spares årligt, lyder vurdering.

Næppe politisk opbakning Der kan være fordele og ulemper. Er det så nu, at eventuelle modstandere skal gå på gaden med fakler? Nej, vurderer Per Frost Henriksen (S), formand for Børne- og Skoleudvalget.

- Jeg synes, at man lige skal vente, indtil vi har drøftet sagen i Børne- og Skoleudvalget. Min politiske vurdering er, at det ikke er nu, vi går i gang med et sådan forslag. Der går nogle år, inden projektet med Fremtidens Skoler kommer til Fredensborg og Humlebæk, så vi har masser af tid, siger han og fortæller om sidste store strukturdebat for over 10 år siden.

- Jeg hørte til dem, der dengang sagde, at hvis det kan fungere med én skole i hvert bysamfund i Nivå og Kokkedal, kan det også fungere i Fredensborg og Humlebæk. Men jeg har ændret mening, fordi det fungerer jo rigtig godt i øjeblikket. - Vi får gode resultater fra alle vores skoler, så jeg synes ikke, at tiden er til at ændre på det, og især ikke her oven i et meget specielt år med Corona. - Der er forslag i potentialekataloget, der er langt mere oplagte. Eksempelvis det med, at vi skal bruge Karlebo Skole endnu mere. Det ligger mere til højrebenet, siger Per Frost Henriksen om det forslag, der går ud på at flytte Skolen i Virkeligheden fra lejede lokaler i Planteavlsstationen til Karlebo Skole samt lave skovbørnehave omkring skolen. der også politisk vil argumentere for en vis forsigtighed med at sætte forvaltningen i gang med at regne videre på potentielle besparelser, som der næppe bliver opbakning til at gennemføre.

Politikerne bestilte i januar forvaltningen til at lave potentialeoplægget, der også indeholder forslag om at give flere deltidsansatte mulighed for at få fuldtidsansættelse, regne på økonomien i at lade et nyt plejehjem i Nivå blive et privat plejehjem, analysere den kollektive trafikbetjening og reducere antallet af byrådsmedlemmer. I alt er der 17 forslag, der kan studeres i et bilag til dagsordenen for Børne- og Skoleudvalget.