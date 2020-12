Skolebørn donerer penge: Leg udviklede sig til indsamling

"Det startede med, at Selma sad og spillede mundharmonika med et tørklæde over hovedet og så legede vi en leg," fortæller Ingrid Feddersen.

"Så kom der én gående og sagde, at hun lignede en fattig," supplerer Marie Kej Niemeyer. Herefter tog den ene tanke den næste. "Så tænkte vi, at vi ville starte en indsamling til de fattige," fortæller børnene.

"Det er næstekærlighed. Det er flot, at I ikke kun tænker på jer selv, for det er jo det julen handler om, nemlig at man tænker på andre end sig selv. Der er nemlig mange familier, der ikke har så meget som jer," sagde han og tilføjede, at pengene indgår i den donation som Humlebæk Kirke hvert år uddeler.