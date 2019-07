Skleroseramt fynbo tee'ede ud på sidste bane

Lidt mere end fire timer efter, at gruppen første gange tee’ede ud på bane 1 ved Fredensborg Golf Club, slår Erik Kolmos sin golfbold i hul og bliver dermed den første person med et fysisk handicap, der har spillet på alle Danmarks 189 golfbaner. Han slår et stort smil op, rækker en hånd i vejret og krammer sine kammerater og sin kone.

Lige foran Fredensborg Golfklubs klubhus ligger hul 18. En gruppe mennesker er stimlet sammen og venter på, at Erik Kolmos, hans kone og et par venner får slået sig igennem den. De klapper, da Erik Kolmos går til bolden og hepper ham på vej.

