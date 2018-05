Med salær ender prisen på 6,2 millioner kroner for et mesterværk, der har været i Moltke-slægtens eje i flere hundrede år. En stor fondsdonation betyder, at værket bliver i Danmark - fremover på Nivaagaards Malerisamling. Foto: System Administrator

Send til din ven. X Artiklen: Skinke og sild for seks millioner: En magtfuld mands mesterværk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skinke og sild for seks millioner: En magtfuld mands mesterværk

Fredensborg - 31. maj 2018 kl. 19:52 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nivaagaards Malerisamling har købt et mesterværk, der er fyldt med barokkens realisme. Det dufter af en periode, hvor en af rigets mægtigste mænd var en stor kunstsamler.

Lensgreve Adam Gottlob Molkte var en magtfuld mand i 1700-tallet, hvor han var en af de vigtigste personer i kong Frederik den 5's regeringstid.

Han var en mand, der var optaget af den tekniske udvikling af landbruget, og han var fra 1750 og 21 år frem præsident for det Asiatiske Kompagni. Lensgrevens interesse for arkitektur og kunst var samtidig enestående, og på et tidspunkt i 1700-tallet købte han et maleri af den hollandske kunstner Pieter Claesz til sin private kunstsamling.

Det er en opstilling med skinke på tinfad med et ølglas, røget sild, kuvertbrød og en sennepskrukke, og maleriet gik siden i arv i slægten, der allerede dengang talte 22 børn.

Nu har Nivaagaards Malerisamling købt maleriet, og det er med stor begejstring, at museumsdirektør Andrea Rygg Karberg fortæller om værket. På mange måder er det et scoop, som museet har gjort. Omkring årsskiftet varslede Bruun Rasmussen, at maleriet ville blive sat til salg i løbet af året, og det fik museets personale og bestyrelse til at gå i gang med at forberede et køb.

- Det er uhyre sjældent, at den type værker er til salg, og samtidig har det en dansk historie, fordi Molkte købte det til Danmark for over et kvart årtusinde siden. Og det var til salg i Danmark, ikke i New York. Derfor er vi så glade for, at det lykkedes os at få fonde interesseret i at hjælpe os med et køb, og det er nok den største donation, som museet nogensinde har fået til køb af et værk, fortæller Andrea Rygg Karberg.

Hos auktionshuset Bruun Rasmussen kan man se, at hammerslaget faldt ved 4,8 millioner kroner plus et salær på 30 procent.