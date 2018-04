Fem bygninger i Fredensborg Kommune er i øjeblikket ramt af skimmelsvamp. Gymnastiksalen og et rengøringsrum i Humlebæk Skole er blandt af de ramte steder. Foto: Allan Nørregaard

Skimmelsvamp gemte sig under gulvet i børnehus

Fredensborg - 23. april 2018 kl. 16:25 Af Camilla Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To toiletrum er ramt af skimmelsvamp i Dronning Louises Børnehus i Fredensborg. Skimmelsvampen er fundet under gulvbelægningen i et personaletoilet og i et toilet ved Spilopperne, der er en ressourcegruppe for børn i alderen 0-6 år.

Det formodes, at skimmelsvampen er opstået, fordi vand er trængt ind under gulvbelægningen igennem revner i rummenes hjørner. Det fremgår af et brev, Fredensborg Kommune har sendt til børnenes forældre.

Børnehuset kan dermed føjes til listen af tilfælde med skimmelsvamp, der trives i kommunale bygninger.

En række af tilfælde

I starten af marts kom det frem, at Endrupskolen i Fredensborg er ramt af skimmelsvamp. Den 17. april afslørede Frederiksborg Amts Avis, at også pleje- og aktivitetscentret Øresundshjemmet i Humlebæk er ramt af skimmelsvamp.

Centerchefen for Ejendomme og Intern Service i Fredensborg Kommune, Anette Barnkob, oplyser, at der også er fundet skimmelsvamp på Humlebæk Skole. Her gemte skimmelsvampen sig ved et rengøringsrum og bag en madras, der hængte op ad væggen i skolens gymnastiksal. Anette Barnkob fortæller, at der i øjeblikket bliver foretaget undersøgelser af årsagen til skimmelsvampen og omfanget.

Også Fredensborg Hallen er ramt af skimmelsvamp. Her er nogle dræn faldet sammen, og derfor er grundvandet steget i niveau. Det har ført til fugt under gulvet i den ene ende af hallen, og af den grund opstod der skimmelsvamp. Hallen kan stadig tages i brug.

Anette Barnkob påpeger, at situationen med skimmelsvamp er normal i forhold til det antal bygninger, kommunen administrerer. I alt har kommunen 342 bygninger.

Tag det i opløbet

Det er positivt, at skimmelsvampen bliver opdaget. Det er nemlig et tegn på, at der bliver ført et godt tilsyn med bygningernes tilstande, mener formanden for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Lars Simonsen (R).

- Det er selvfølgeligt vigtigt at holde øje med det, og det er vigtigt, at det bliver taget i opløbet. Jo før - jo bedre, siger Lars Simonsen.

Han forklarer, at udvalget i august får en rapport, der giver et overblik over de kommunale bygningers tilstande. Heriblandt om der er fare for, at der på sigt kan udvikle sig skimmelsvamp i bygningerne.