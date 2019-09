Det gamle halgulv, der ses på billedet bag Egon Frandsen, holdt i næsten 50 år. Nu er det udskiftet, fordi en skade med skimmelsvamp krævede nyt gulv - ikke blot udtørring efter en kloakskade i 2018. Foto: Lars Skov

Skimmelsvamp endte med at give hallen et flot nyt gulv

Fredensborg - 05. september 2019

Den snart 50 år gamle hal på Kastanievej i Fredensborg er bygget på »Lykkemosen«, og den bløde og fugtige jord gav sidste år en kloakskade, som gav mistanke om skimmelsvamp.

Det førte i januar i år til, at halchef Egon Frandsen i samarbejde med kommunen fik opsat store fugtsugende maskiner, der rensede luften under gulvet i håb om, at det kunne udtørre fugtskaden og undgå skader med skimmelsvamp. Dengang blev der ikke målt skimmelsvamp i luften, men indeklimaet og en dårlig lugt på visse dage var et stort emne på de sociale medier.

Nu er hallens gulv blevet udskiftet fra den 24. juni til den 2. september, hvorefter hallen igen åbnede dørene.

- Vi havde tidligere et panelgulv i træ, som vi var glade for, men det nye gulv i blødt vinyl er noget, som brugerne er rigtig glade for. Det er blødt at gå på, og underlaget vibrerer lidt - det ligner lyst egetræ, og det er rigtig godt, siger Egon Frandsen, der vurderer, at det har kostet omkring 1,5 millioner kroner at udbedre skaderne fra det, der viste sig at være skimmelsvamp.

Da Egon Frandsen fortalte om emnet i januar, håbede han på, at sagen kunne klares alene med at tørre luften under gulvet. Men den gik ikke, og det er et godt billede på, at der løbende er blevet lavet undersøgelser, som har kortlagt problemets omfang.

- Først havde vi et lille videokamera inde under gulvet, og vi fandt ud af, at der lå nogle døde mosegrise eller rottelig inde under bænkene. Vi troede, at den dårlige lugt stammede derfra, men da vi fik boret nogle huller i gulvet, fandt vi skimmelsvamp, siger Egon Frandsen og fortæller, at det var lige omkring årsskiftet.

Først i februar-marts viste nye prøver dog, at skimmelsvampen var så udbredt under gulvet, at det skulle udskiftes. Heldigvis kunne hallen fortsætte med affugtere indtil sommerferien - og dermed var generne minimale for hallens brugere. Nu er lokaler, loft og gulv renses for skimmelsvamp, viser de seneste prøver. I øvrigt kan Egon Frandsen fortælle, at det gamle gulv blev lagt for 50 år siden.

- Hallen har inden for de sidste par år fået nye kloaker og nu nyt gulv. Der har i årets første måneder været hektisk mødeaktivitet. Den kommunale forvaltning har ydet en kæmpe indsats for at få alt til at gå op. Lederen Signe Hansen og hendes medarbejdere fra afdelingen for de kommunale ejendomme har udarbejdet planer, alt detaljer er blevet nøje planlagt. De folk, der har arbejdet i hallen med genopbygninger, har forstået at samarbejde, så alt er forløbet planmæssigt. Aftalen var at hallen skulle genåbne mandag den 2. september, og det skete, lyder de rosende ord fra halchef Egon Frandsen.