Med en områdebetjent i hver kommune i Nordsjælland har politiet styrket den forebyggende indsats også i de mere »pæne« kommuner i Nordsjælland. Flytter det ressourcer fra de steder, hvor udfordringerne er? Det e ret tema i artiklerne efter nyheden om, at områdebetjenten i Fredensborg kommune ikke fortsætter. Efter eget valg, men det er samtidig et tab af netværk. Foto: Allan Nørregaard

Skift i områdebetjent giver frustration

For et år siden begyndte politiassistent Martin Beck som områdebetjent i særligt Nivå og Kokkedal, og han har siden fået stor ros for sin evne til at konfliktdæmpe og forebygge.

Kommunens nye områdebetjent Martin Beck stopper efter blot et år. Det udløser et opråb fra beboerformand i Nivå og borgmester Thomas Lykke Pedersen.

