Skema og balancegang: Sæt ét ord på et »Corona-træ«

02. maj 2020

Tænk på dit træ. Du har lige plantet det som et Corona-træ, og du skal sætte et lille skilt på med plads til et ord, der beskriver ugerne med hjemmeskole og Corona-nedlukning.

Ordet kan beskrive en følelse eller noget, du har lært. Hvilket ord ville du vælge? Frederiksborg Amts Avis stillede spørgsmålet til eleverne Amanda, Sara og Amelia, da de viste Corona-skoven på boldbanerne ved skolen på Baunebjergvej. Det er en lille"skov", som 5. årgang har plantet i ugerne efter, at de igen begyndte at gå i skole.

- Jeg går til svømning og træner normalt i Helsingør Svømmehal. Vi kører derop, og så ved jeg, at jeg skal træne. Nu skal jeg træne hjemme. Tørsvømning, sagde Amelia med det, der bedst beskrives som et ret tørt smil...

- Det kan man ikke. I stedet skal jeg styrketræne, og...

Hun trak vejret dybt. Det er bare svært at finde motivation til at træne derhjemme, røbede hun og snakkede sig frem til ordet "selvdisciplin", og det gjaldt i øvrigt også det med lektierne i hjemmeskolen.

Amanda funderede en anelse længere over spørgsmålet og begyndte med ordet »arbejdsvilje«. Et minut senere endte hun på ordet "skema", fordi hun om morgenen i et skema noterede de skoleting, som hun skulle lave.

- Når jeg var færdig med én ting, kunne jeg krydse af på listen, siger hun med et stort og lysende smil i ansigtet.

De voksne byder ind Omtrent på det tidspunkt kunne skoleleder Hans Frøslev ikke lade være med at indskyde sit ord, også for at få associationerne til at tage fart, for det kan være en lidt svær øvelse, hvis man ikke hjælper hinanden. "Isolation", sagde han. Denne skribent sagde »Playstation« på vegne af sine egne børn (det fik pigerne til at grine kortvarigt) men også ordet »Karamel-iskaffe«, fordi køkkenet hver morgen klokken 7.00 summer af aktivitet, når den 11-årige skal have lavet sin lækre morgenforfriskning - opskriften vist nok set på TikTok...

Sara, der denne torsdag stod mellem de nyplantede træer, kom til at tænke på ordet »overblik« og fortalte om videomøderne på Teams, hvor de begyndte med at samle hele klassen, men det blev for mange deltagere til det samme møde. 9-10 deltagere i et videomøde fungerer meget bedre. Hun endte med ordet »Overskud« og fortalte om at have overskud til både lektier og at få spændt rulleskøjterne på og tage en tur.

- Hov, sagde Hans Frøslev.

- Jeg vil gerne ændre mit ord til »balancegang«. For det har været svært at finde balancegangen mellem fællesskab og ensomhed, forklarede han.

Lærerens tre ord Klassens skolelærer, Maria Rasmussen, bød også ind med flere ord, og et af dem bed sig fast på denne blok - dog som de tre ord »Er I okay?«, for elevernes tilstand og humør har været svært at vurdere på afstand, via opkald og videomøder, fortalte Maria Rasmussen, og netop derfor er lærerne så glade for at være tilbage mellem eleverne, hvor de kan se, hvordan humøret er.

Læserne er velkomne til at bidrage med deres ord, som de ville sætte på et Corona-træ. Skriv til fredensborg@sn.dk og forklar gerne, hvorfor netop det ord er valgt.

