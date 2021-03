Skærende lyd sendte politiet til station

Klokken 02.04 natten til onsdag anmeldte en borger, at han kunne høre noget, der lød som en motorsav mod noget metal, og at lyden formentlig kom fra Fredensborg Station.

Anmelderen mistænkte, at der var noget, der var ved at blive brudt op, og flere patruljer blev sendt til området, hvor det dog kunne konstateres, at der var tale om et legalt forhold.