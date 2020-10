Kun den ene familie, der var til stede til lørdagens knivstikkeri i Nivå, var fra nærområdet. Politiet er stadig ved at finde gerningsvåbnet. Foto: Presse-foto.dk

Skænderi endte med død: Kun den ene familie var fra nærområdet

Fredensborg - 07. oktober 2020 kl. 05:21 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Politiet arbejder hårdt i disse dage på at kortlægge baggrunden for det skænderi, der lørdag eftermiddag endte med, at en 55-årig mand blev stukket to gange i maven i et villakvarter i Nivå.

Han døde af sine kvæstelser, imens et 30-årigt familiemedlem til den 55-årige blev stukket med en kniv i ryggen. Efter intensiv behandling er han nu uden for livsfare.

- Vi er stadig i den indledende fase af efterforskningen, og vi er ved at finde ud af, hvad der skete. Der var en del mennesker til stede, og vi er ved at kortlægge, hvad de hver især har haft af roller den eftermiddag. En af familierne, der var til stede, var fra nærområdet, og en anden familie var ikke fra nærområdet, fortæller efterforskningsleder Jakob Rahbek, der ikke vil komme nærmere ind på, hvem der kom udefra og hvem der havde en tilknytning til adressen.,og hvem der var til stede ude over de to familier.

Det skyldes også det forhold, at der er navneforbud i sagen. En ting står dog klart. Der opstod et skænderi, og direkte adspurgt svarer Jakob Rahbek, at der ikke er noget, der tyder på, at begge familier mødte bevæbnet op til mødet. Baggrunden for mødet og skænderiet er endnu ikke klarlagt. Politiet er stadig ved at klarlægge de præcise omstændigheder omkring gerningsvåbenet, og det har tidligere været fremme, at skænderiet og knivopgøret fandt sted i såvel køkken og have.

- I et køkken er der typisk en del knive. Vi har ikke lagt os fast på gerningsvåbnet - vi har en del knive, vi undersøger, siger Jakob Rahbek.

Tirsdag var der et retsmøde om vidnetrusler i Hørsholm, men den sag relaterer sig ikke til den aktuelle sag, oplyser Jakob Rahbek.

Den 30-årige, der blev stukket i ryggen, er nu uden for livsfare. Søndag blev tre mænd varetægtsfængslet i sagen. En 19-årig mand og en 54-årig mand nægtede sig skyldige i sigtelserne, der gik på manddrab og forsøg på manddrab. Politiet mener, at det dødelige knivstik kom efter en form for gensidig planlægning og forståelse med en 24-årig mand, der til grundlovsforhøret erkendte, at han havde ført en kniv. Han mente blot, at knivstikkene i maven på den 55-årige skete i nødværge. Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre af hensyn til politiets efterforskning.