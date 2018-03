Sjovt hatteteater for de 4-10-årige

Der bliver selvfølgelig taget hensyn til det enkelte barns grænser, så alle får en god oplevelse. Og det er helt frivilligt, om man har lyst til at komme op på scenen. Det er gratis for børn at deltage, mens det koster 25 kroner for voksne. Tilmelding er nødvendig og kan ske via Fredensborg Bibliotekernes hjemmeside under Aktiviteter.