Se billedserie Den japansk-amerikanske kunstner Isamu Noguchi (1904?88) designede i 1975 den organiske skulptur til sine utopiske lege-landskaber til børn og voksne. Udgaven, der nu kan opleves foran Nivaagaards Malerisamling, er produceret i 2018 af Danh Vo efter aftale med Noguchi estate. Foto: David Kahr

Send til din ven. X Artiklen: Sjov for børn og voksne: Vær i et med naturen og skab et værk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sjov for børn og voksne: Vær i et med naturen og skab et værk

Fredensborg - 05. juli 2021 kl. 18:53 Af Thomas Kellermann Kontakt redaktionen

Natur, fordybelse og kreativitet er overskriften på familieværkstederne i parken ved Nivaagaards Malerisamling i uge 28, 29 og 30.

Alle børn over syv år og deres voksne kan skabe egne værker i dialog med naturen, når Nivaagaards Malerisamling inviterer til forskellige sommeraktiviteter i form af familieværksteder.

Onsdag den 14. og torsdag 15. juli kan man for eksempel lære at lave plantetryk med trykpresser og valser og lære teknikken bag monotypi-tryk. Sammen med huskunstner Lisa Marie Frost vil der både blive arbejdet med trykpresser, valser, oliefarver og vandkar for at skabe afbildninger af naturens planter.

Onsdag den 21. og torsdag den 22. juli er der mulighed for at lege med crepepapir, hvor der skal klippes, klistres og formes crepepapir til flotte papirblomster sammen med multikunstner Stine Elle. I slutningen af juli, onsdag den 28. og torsdag den 29., er der mulighed for at nærstudere planternes univers og tegne små, lange, snoede, skæve, tykke og vilde planter, med blyant, blæk, akvarel, maling og kul. Huskunstner Lisa Marie Frost viser hvordan til »plantecroquis«.

Alle familieværksteder er fra klokken 11-14 og er gratis for museets gæster. Materialegebyr er dog 25 kroner per person.

Samtidig kan man lade sig inspirere af museets aktuelle særudstilling »Anette Harboe Flensburg. Træerne findes«, hvor éntrebillet er gratis for børn og unge under 18 og årskortholdere og ellers koster 90 kroner.

Foran museet kan en legeskulptur, der kan ses på billedet og er udlånt af Danh Vo fra egen samling, også opleves.

Mere info kan ses på www.nivaagaard.dk