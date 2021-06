Ifølge det seneste kompromis får bygherre lov til at opføre én bolig i stedet for den gamle forvalterbolig, der i dag er en ruin, derudover opføres der tre boliger ved siden af. Illustration: Fredensborg Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Sidste etape af omstridt byggeri vedtaget: Må kun opføre én bolig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sidste etape af omstridt byggeri vedtaget: Må kun opføre én bolig

Efter naboprotester har Plan, miljø og klimaudvalget vedtaget at den gamle forvalterbolig ved Sølyst Teglværk i Nivå skal erstattes af én bolig

Fredensborg - 08. juni 2021 kl. 10:28 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

Den faldefærdige forvalterbolig ved Sølyst Teglværk skal jævnes med jorden og erstattes af én ny bolig. Derudover kommer der tre boliger ved siden af som bygherre i forvejen havde krav på. Det står klart efter Plan-, miljø og klimaudvalget mandag aften godkendte et tillæg til lokalplanen for det omstridte byggeri i Nivå.

I første omgang skulle den faldefærdige ruin have været erstattet af tre boliger. Men efter protester fra naboerne, der mener, at seks boliger ud mod Gl. Strandvej, ville blive for massivt, har udvalget ændret planerne. Det fortæller udvalgsformand, Lars Simonsen (R).

"Vi har vedtaget, at han kun kan få lov til at opføre én bolig i stedet for tre, hvor forvalterboligen ligger. De tre sidste der ligger ved siden af, havde han krav på i forvejen," siger han og understreger, at udvalget var enig i sagen.

Byggehøjden ændres ikke Bygherren ville også hæve byggehøjden, den såkaldte kote, fra 10.24 meter til 11,3 meter. Men også det har udløst protester fra naboerne.

I sagsfremstillingen inden mødet lagde forvaltningen ellers op til et kompromis med en højde på 10,8, der 'vil syne at relativt lidt i lokalområdet og fortsat give boligerne en placering i forhold til det lokale terræn der ikke i nævneværdig grad vil påvirke boligernes kvalitet," står der.

Men udvalget har lyttet til kritikken, fortæller Lars Simonsen.

"Udvalget var enige om ikke, at ændre på den eksisterende byggehøjde," siger han.

Mindemur droppes Efter planen skulle de gamle sten fra den faldefærdige forvalterbolig indgå i en ny mindemur. Men de planer har også udløst protester fra naboerne.

"Vi har vedtaget at droppe mindenuren," siger Lars Simonsen.

Endelig må der ikke anlægges tagterrasser på ejendommene ud mod Gammel Strandvej.

Forvalterboligen skulle bevares Sagen går tilbage til 2006, hvor det daværende Karlebo Byråd vedtog lokalplanen for området. Dengang var intentionen at "de nedslidte bygninger fra Sølyst Teglværk skulle erstattes med et nyt bolig- og erhvervsområde, som skulle falde naturligt ind i den omkringliggende natur," lyder det i sagsfremstillingen,

"Bebyggelsens cirkulære form var et arkitektonisk greb inspireret af de historiske ringovne fra teglværksproduktionen i Nivå. Samtidig blev det vedtaget at den tidligere forvalterbolig skulle bevares og indrettes til boliger," lyder det videre.

Faldefærdig Af sagsfremstillingen fremgår det, at "da den nye ejer overtog projektet for omkring to år siden, var den tidligere forvalterbolig forfaldet i en sådan grad, at ejendommen ikke vurderedes til at kunne istandsættes," lyder det.

"Ruinen der står tilbage i dag opleves som værende til gene for naboer og brugere af området. Blandt andet har forvaltningen også krævet ejendommen afspærret af hensyn til sikkerheden," lyder det videre.

82 høringssvar I forbindelse med at forslaget blev sendt i høring kom der 82 høringssvar fra naboerne, der blandt andet protesterede mod planerne.

En speciel situation Lars Simonsen havde da også helst set, at den gamle forvalterbolig kunne reddes.

"Nu er vi i en speciel situation, hvor vi ville være sikre på, at forvalterboligen blev jævnet med jorden og erstattet med noget andet. For hvad ville der ske, hvis han ikke fik lov til at bygge noget. Hvad skulle der så ske med forvalterboligen, der ikke står til at redde. Derfor har han fået lov til at opføre én bolig," siger han.