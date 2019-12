Set over 10 år er giver tallene et nyt billede

Her kan man se udviklingen i børnebeløbene for 0-2 års området og børnehavebørnene i de seneste 10 år. Tallene er i faste priser og kan sammenlignes. Forvaltningen har lavet den beregning - opsætningen i søjlediagrammer er sket her på avisen. Og hvad kan så tolkes af det? Der er mange nuancer - men bemærkes kan det, at børnebeløbet får lov til at leve et liv i en vis afstand fra den politiske opmærksomhed.

Fredensborg - 14. december 2019 kl. 06:36 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I de første fem år af borgmester Thomas Lykke Pedersens »regeringstid« steg børnebeløbene. Derefter kom faldet.

For et par dage siden fremgik det af en artikel, at børnebeløbene er faldet de seneste fire år i Fredensborg Kommune.

Det er også korrekt. Men de er ikke faldet til et lavere niveau end i 2010, hvor borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) havde sit første år som borgmester.

Faktisk har der i alle årene været flere penge til børnene end i 2010, målt i faste priser, som derfor kan sammenlignes. Det viser tal for børnebeløbene i årene 2010-2014, som Frederiksborg Amts Avis har spurgt ind til og fået af forvaltningen.

Fra næste år er børnebeløbene for de 0-2-årige 123.732 kroner om året, 10.000 kroner mere end i 2010. Børnebeløbet til et de lidt ældre børn i børnehaverne er omtrent det samme næste år som i 2010.

Tallene rejser nye spørgsmål. Hvor historien for et par dage siden kunne forklare, hvorfor forældrene de seneste år har oplevet forringelser, kan man overordnet sige, at politikerne og forældrene er tilbage startlinjen - endda med en forbedring for de 0-2-årige. Samlet set toppede børnebeløbene i 2015 efter en årrække, hvor man i budgetforlig og avisartikler kan se, at børneområdet blev specifikt prioriteret, men i de samme år begyndte der også at komme årlige rammebesparelser.

I årene 2008 til 2014 var der rammebesparelser for 20 millioner kroner årligt på hele kommunen, og fra 2013 til 2018 blev der indført et såkaldt prioriteringsbidrag på mellem en og to procent af driftsbudgettet for stort set alle områder.

To ting kan her trækkes frem som opmærksomhedspunkter.

Medarbejdernes opråb Netop den type af besparelser fritager politikerne fra at vælge, hvad der skal spares på. I 2015 udløste det et skarpt opråb fra medarbejderne, der kritiserede metoden og opfordrede politikerne til at tage ansvar, i stedet for at lade medarbejderne stå for at udmønte besparelserne.

Det andet punkt er klarhed omkring konsekvensen af de politiske beslutninger. Hvorfor stiger og falder børnebeløbene tilsyneladende så uforudsigeligt og i ubemærkethed for politikerne?

Dykket i børnebeløbene kom efter 2014, hvor kommunens kassebeholdning lavede et voldsomt dyk som følge af nogle udefrakommende ting samt regningen til byggeriet af den nye skole i Fredensborg. En opbremsning var nødvendig, men det måtte ikke gå ud over børnene, lød det i læserbreve fra socialdemokrater. Sådan så det umiddelbart også ud, da politikerne i budgetforligene kompenserede for de årlige procentvise driftsbesparelser ved at tilføre ekstra beløb til børneområdet.

Men: I 2017 blev der afsat ekstra 11 millioner kroner over fire år. Imidlertid kun med 0,5 millioner kroner det første år, altså 2017. Derefter var der i budgettet indskrevet 1,3 millioner kroner til at løfte børnebeløbet for de 0-2-årige samt 1,2 millioner kroner til et løft på 3-5 års området.

Lavpunktet overrasker Beslutningen var med i sparekataloget for 2018 som en »let« besparelse, da den ikke krævede fyringer, eftersom forbedringen på anslået otte stillinger ikke var gennemført. Blev forbedringen pillet ud? Svært at se, men i budgetforliget for 2018 kan man se, at der kun tales om en million kroner ekstra til 0-2 års området, intet om børnebeløb.

Tilbage står, at børnebeløbene nåede et lavpunkt netop i 2018, hvor der i øvrigt samlet set blev passet 42 flere børn med syv færre medarbejdere, og stigningen var endda på blebørnene.

Udviklingen i beløbet til administration og ledelse er fra 2013 og til nu faldet cirka 600 kroner per vuggestuebarn i og cirka 300 kroner per børnehavebarn, fremgår det af tallene.

Sagen i stikord Frederiksborg Amts Avis har i en række artikler sat fokus på børns vilkår i daginstitutionerne.

Børnebeløbet er et af de nøgletal, der er med til at beskrive den økonomiske baggrund for at drive institutionerne.

Det er et beløb, som institutionerne får per barn, og det korrigeres fire gange i løbet af året, hvis børnetallet falder eller stiger.

Beløbet er omtrent dobbelt så stort for et barn i vuggestue, da børn i alderen 0-2 år tæller dobbelt i tildelingen af ressourcer. Ledelse og administration har sit eget beløb.

Antallet af voksne per børn (normeringen) er en anden måde at kigge på virkeligheden. Kvalitet er et tredje parameter.

Derfor er det et emne, der har mange nuancer. Alle er velkommen til at bidrage til debatten via fredensborg@sn.dk eller telefon 49213100.