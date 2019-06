Niels Mehnke var advaret, men han troede, at han kunne få Seniorrådet til at samarbejde. Nu trækker han sig som formand og fortæller helt åbent hvorfor i to breve.

Seniorrådets kævl er værre end det en bladmand nogensinde har oplevet

Fredensborg - 07. juni 2019 kl. 06:48 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Seniorrådet har aldrig hængt vasketøjet ud til åbent skue, men i mange år har rygtet fortalt, at tonen var hård på Seniorrådets møder. De skændes indbyrdes.

Nu trækker Niels Mehnke sig som formand efter et halvt år og fortæller åbent, at han som mangeårig bladmand og aktiv i foreninger og bestyrelser aldrig nogensinde har oplevet noget lignende. Han var advaret, men de utallige konflikter og personstridigheder blev alligevel for meget.

Det redegør han for i et brev til Seniorrådets medlemmer, ligesom han også fortæller, at han som betingelse bad om at få sekretærhjælp i form af en medarbejder fra kommunen. Efter ét møde afgjorde Hans Bækvang som den ansvarlige chef på rådhuset, at det ikke var en opgave for kommunens medarbejdere at navigere i det samarbejdsklima.

- Der er nogle personlige stridigheder, der stikker meget dybt og går langt tilbage. Hver for sig er alle medlemmer af Seniorrådet kompetente, men jeg vil ikke bruge mere tid på det og har meddelt ÆldreSagen, at jeg nu vil lægge min energi hos dem og kæmpe for flere seniorboliger. Jeg sidder også i ÆldreSagens bestyrelse og laver deres medlemsblad, uddyber Niels Mehnke over for Frederiksborg Amts Avis.

Seniorrådet var advaret om, at det ville blive konsekvensen, hvis samarbejdsklimaet ikke blev bedre. For et halvt år siden skrev han:

»Som nyvalgt formand for Seniorrådet i Fredensborg Kommune føler jeg trang til at komme med nogle helt personlige iagttagelser og forventninger til det fremadrettede samarbejde i SR.

Det nuværende samarbejde.

Jeg må sige, at jeg aldrig har oplevet noget lignende tidligere, hverken i det bestyrelsesarbejde jeg har haft gennem min erhvervsaktive periode, eller i de bankråd og handelsforeninger jeg har haft sæde i. Jeg var advaret på forhånd fra forskellige sider, men virkeligheden overgår mine forestillinger.«

I Seniorrådet sidder Michael Huusom, Lisbeth E. Knudsen, Finn Kamper-Jørgensen, Bjørn Helstrup , Grethe Troensegaard, Anette Lewinsky, Jørgen Simonsen og Niels Søndergaard.

Læs den fulde ordlyd af brevene i de tilknyttede artikler.

