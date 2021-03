Seniorrådet frygter lav stemmeprocent: Videoer skal lokke flere seniorvælgere til

Se billedserie Seniorrådet var onsdag samlet på havnen i Nivå for at få optaget en video, der skal lægges på nettet.

Seniorrådet satser på at videoer målrettet seniorer på de sociale medier vil få flere til at stemme til efteråret

Med bannere som 'Seniorrådet', 'rådgiver', 'byrådet', var medlemmerne af Seniorrådet onsdag samlet på havnen i Nivå for at få produceret en valgvideo.

For videoer på de sociale medier skal bane vejen for at lokke flere vælgere til stemmeurnerne, når der er valg til efteråret, fortæller rådets formand Jørgen Simonsen.

"Vi gør det for at få stemmeprocenten op," siger han til Uge-Nyt.

For ved valget for knap fire år siden undlod knap to ud af tre helt at stemme. I følge Jørgen Simonsen, skyldtes det, at valgformen forinden var blevet ændret, så det kun var muligt at sætte sit kryds som brevstemme eller digitalt.

Derfor forsøgte Jørgen Simonsen tidligere i år at råbe politikerne op, få at få valgformen ændret, så vælgerne igen skal møde op personligt, for at stemme når der er seniorrådsvalg til efteråret. Da sagen blev behandlet politisk, var det dog kun de Konservative og Dansk Folkeparti, der støttede forslaget om at ændre valgformen til fremmødevalg.

Frygter lav stemmeprocent Derfor frygter Jørgen Simonsen, at mange ældre igen vil undlade at stemme til efteråret. Og derfor skal de små videoer lokke flere vælgere til, fortæller Jørgen Simonsen

"Ved sidste valg lå stemmeprocenten på 34 procent, og målsætningen er få den op på 60 procent," siger han til Uge-Nyt.

Tre videoer Derfor har Seniorrådet hyret fotografen Nanna Fock, fra Nivå, til at producere i alt tre videoer.

Samtidig har Jørgen Simonsen bedt medlemmerne om at skrive flere debatindlæg og sætte mere fokus på Seniorrådets arbejde.

"Seniorrådet er et rådgivende organ for byrådet og vi er et råd, der varetager alle interesser for alle borgere over 60 år," siger han.

I følge Jørgen Simonsen er Seniorrådet det eneste råd, der er indskrevet i lovgivningen.

"Det betyder, at når vi afgiver et høringssvar, så skal det gå videre igennem de forskellige politiske udvalg, og det talerør er der ingen andre der har," siger han.

Jørgen Simonsen glæder sig over at Fredensborg Kommune har afleveret et nyt regnskab der viser et overskud på 174 millioner kroner og håber, at det fremover bliver nemmere at tale de ældres sag.

"Jeg læste, at borgmesteren kan huske da kassebeholdningen i kommunen var på 15 millioner kroner. Det kan de ældre også, for det var dengang den kommunale rengøring blev ændret fra hver uge til hver 14. dag," siger han til Uge-Nyt.