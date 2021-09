Se billedserie Selvom Vivien Middelboe har udvidet søgningen, så er Starkgrunden fortsat interessant.

Seniorbofællesskab: Vi har udvidet horisonten

Vivien Middelboe drømmer om at oprette et seniorbofællesskab på Stark-grunden i Nivå, men har udvidet jagten efter egnede grunde

Fredensborg - 14. september 2021

Drømmen om et bofællesskab for seniorer på Stark-grunden i Nivå lever i højeste grad for Vivien Middelboe, der selv bor i Nivå. I starten af året søgte hun efter andre seniorer, der ville være med til at etablere et seniorbofællesskab, helst på Stark-grunden i Nivå. Men samtidig var det et krav, at bofællesskabet skulle bestå af leje- eller andelsboliger i form af rækkehuse i et plan og lejligheder i højst to plan.

Flere boliger i støbeskeen Der er ellers flere bofællesskaber i støbeskeen i øjeblikket. Ved Teglsøerne i Nivå er Plushusene i gang med at opføre boliger, der både er tiltænkt seniorer og børnefamilier. Her kommer der også helt nye generationshuse, hvor to generationer i samme familie kan bo sammen under samme tag. Men det er ikke en mulighed for Vivien Middelboe.

"Hvordan kan det være, at seniorer absolut skal bo i en lejlighed? Det er der selvfølgelig mange, der gerne vil. Men også mange, der gerne vil have sit eget lille rækkehus med en lille have, og hvor der ikke er naboer foroven, forneden og til siden, der larmer," siger hun til og uddyber:

"De nye plushuse har ikke rækkehuse i én etage til seniorer, men det er der mulighed for på den såkaldte Stark grund i det gamle Nivå," siger hun til Uge-Nyt.

Facebookgruppe I begyndelsen af året samlede Vivien Middelboe syv andre, der nu udgør den centrale kerne i det kommende bofællesskab, der samtidig har dannet en forening.

For at samle flere interesserede oprettede Vivien Middelboe i starten af året en facebookgruppe, som i dag har over 70 medlemmer.

Stark-grunden Samtidig er der oprettet en facebookgruppe - for naboer til Starkgrunden.

"Det siger mig at der er stor interesse for Stakgrunde og området fra de omkring liggende naboer og at de ikke er interesseret i at Stark-grunden bliver plastret til med kønsløse boliger," siger hun og henviser til Sølystgrunden i Nivå. "Vi kan jo se hvor meget ballade, det skabte," siger hun.

Første prioritet Vivien Middelboe understreger, at Stark-grunden har første prioritet.

"Det er ELF Development A/S, der har købt Stark-grunden - med den betingelse, at der kommer en lokalplan de kan leve med" siger hun.

"Det er jo ikke sikkert, at de får lov til at fylde grunden op med boliger, og hvad gør de så, hvis der ikke er økonomi i det?" spørger hun.

Har udvidet horisonten Alligevel har Vivien Middelboe udvidet søgningen, så bofællesskabet nu leder efter egnede grunde i hele kommunen.

"Vi har så at sige udvidet horisonten," siger hun og kommer med et eksempel.

"I Kokkedal, liger der en grund i gå afstand til Rema1000 og Føtex, som virker interessant," siger hun og nævner også den nye bymidte i Nivå.

"I den nye Nivå Bymidte, kan der fint bygges seniorboliger og måske også et seniorbofællesskab. Så vi er på udkig efter flere arealer," siger hun.

Sagen udskudt til næste år I øjeblikket er hele sagen dog udskudt til starten af næste år, da Plan-, miljø og klimaudvalget har aftalt en idéfase med naboerne til Stark-grunden.

Vivien Middelboe håber dog, at der snart komme gang i sagerne.

"Vi ser meget frem til, at komme gang med det videre arbejde, hvor der blandt andet skal udvikles en lokalplan for vi er rigtig mange, der ikke kan vente i årevis på, at det arbejde kommer i gang," siger hun til Uge-Nyt.