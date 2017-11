Sendte tre bevæbnede røvere på flugt

Da en 35-årig mand fra Snekkersten klokken 7 mandag morgen kom ud fra en lejlighed på Teglgårdsvej i Humlebæk med sin værktøjskasse i hånden, blev han mødt af de tre maskerede mænd, da han var på vej hen til sin bil, der holdt på parkeringspladsen på Teglgårdsvej ud for nummer 437. De to havde en kniv i hånden hver, den tredje var bevæbnet med krojern.

Sparkede og slog

Men de tre havde ikke taget højde for, at den 35-årige var i særdeles god form. Så han gjorde voldsom modstand, og da han blev ramt af et strejfslag i ansigtet med knojern, gik han til modangreb. Den ene mand med kniv sparkede han over skinnebenet med sine sikkerhedssko, og manden med knojern fik et voldsomt slag i ansigtet - ingen af røverne sagde et ord, men de tog flugten og forsvandt i høj hastighed i en lille sort bil.