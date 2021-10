-Vi skal værne om selvforvaltning, og for Fredensborg Hallen betyder det, at vi har en højere kvalitetsniveau, end vi ellers ville have, siger Charlotte Sander (S). Arkivfoto.

Selvforvaltning: "Det bliver som en landsby, hvor vi kender hinanden"

Fredensborg Hallen værner om selvforvaltning. Det giver mere for pengene, men kræver også et stort frivilligt engagement, fortæller Charlotte Sander (S).

Fredensborg - 21. oktober 2021 kl. 09:52 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Der er mange gode grunde til, at selvforvaltning fungerer godt. Når idrætsanlæggene i mindre enheder får en pose penge, skaber det ansvar og nærhed i beslutningerne.

Synspunktet kommer fra Charlotte Sander i en kommentar til gårsdagens artikler om fodbold- og tennisklubber, som er utilfredse med serviceniveauet på deres idrætsanlæg.

-Vi skal værne om selvforvaltning, og for Fredensborg Hallen betyder det, at vi har et højere kvalitetsniveau, end vi ellers ville have. Jeg kommer meget rundt i idrætshallerne og på banerne, fordi vi er en aktiv familie derhjemme, og jeg kan se, at hallerne med selvforvaltning generelt har bedre rengøring og lettere ved at løse mange udfordringer, siger Charlotte Sander (S), byrådsmedlem og formand for bestyrelsen i Fredensborg Hallen.

- I bestyrelsen har vi en god kontakt til badminton, fodbold og håndbold, og når vi hører om problemer, kan vi hurtigere få dem løst med vores direkte kontakt til halinspektøren. Vi skal værne om selvforvaltning, men det giver selvfølgelig noget ekstra arbejde i bestyrelsen, fordi vi i højere grad er med til at administrere vedligeholdelsen. Men den tid bruger jeg gerne, selvom bestyrelsesarbejdet er ulønnet, siger Charlotte Sander og uddyber:

- Det bliver lidt som en landsby, hvor vi kender hinanden. Hvis nogle har glemt en nøgle, kører jeg forbi med den, hvis jeg er i nærheden - og er der problemer med uro på nogle tidspunkter, ved vi, hvem der er i hallen tidligt og sent, og vi kan spørge, om de lige vil holde lidt ekstra øje.

Charlotte Sander mener ikke, at Fredensborg Hallen har fordele, rent økonomisk, ved at have selvforvaltning. Kvadratmeter og baner bliver målt op, og det udløser en pose penge, som hallen selv kan forvalte.

- Jeg ved godt, at det også kommer an på, at vi har gode folk ansatte. Egon Frandsen, som desværre døde, han lagde virkelig meget arbejde i Fredensborg Hallen, indskyder Charlotte Sander, der afviser, at hun præsenterer opbakningen til selvforvaltning et nyt budskab her en måned før kommunalvalget.

- Jeg har i mange år taget billeder og sendt dem til Nordsjællands Park og Vej, når der var noget, som de glemte eller ikke tog sig af. Det har nogle gange været kunstgræsbanerne, som ikke var ryddet for sne om vinteren, og jeg ved godt, at cykelstier og veje har første prioritet - men alligevel, så lang tid tager det ikke, siger hun og erkender, at hun ikke direkte - midt i valgperioden - har taget initiativ til en strukturel gennemgang af fordele og ulemper

Hun mener dog også, at det initiativ skal komme fra klubberne selv.

- Fredensborg Tennis har søgt om at få selvforvaltning, og jeg støttede det på udvalgsmødet. Men det er også kompliceret at afgøre, hvad vi i så fald skal trække ud fra Nordsjællands Park og Vej og give til tennisklubberne, hvis flere tennisklubber vil være med, siger Charlotte Sander.

