Byggeriet af Pleje- og Rehabiliteringscentret Skovgården begyndte i efteråret 2018 og varede to år. Det var et længe ventet flagskib, der i Fredensborg Kommune skulle være et godt eksempel på rehabiliteringscenter i høj kvalitet.

Send til din ven. X Artiklen: Seks spørgsmål til borgmesteren: Derfor går der hurtigt ni måneder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Seks spørgsmål til borgmesteren: Derfor går der hurtigt ni måneder

Klagerne fra borgerne har taget til i juni og juli måned, men der var faktisk også klager i efteråret - ud over byrådsmedlemmet Pia Bødtkers tidlige opråb om, at noget var galt.

Fredensborg - 20. august 2021 kl. 06:02 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

- I en klage fra november måned bliver du gjort opmærksom på, at der kan være problemer med rengøring på Skovgården. En borger skriver »ikke særlig hygeiejnisk«. Hvordan kan det være, at borgere ni måneder senere kritiserer de samme forhold?

- Rengøringen på Skovgården skal være i orden, og når læser en klage, der også handler om rengøringen, kigger vi selvfølgelig på den, og jeg har egentlig ikke flere bemærkninger til det. Der vil jo ske uheldige hændelser ude på alle plejecentre, hvis en borger har et uheld på et toilet, og vi skal selvfølgelig have en god rengøringsstandard, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen (S).

- Er det godt nok at gøre rent to gange om ugen på et deletoilet på Skovgården, når deletoiletter på et hospital gøres rent to gange dagligt?

- Det serviceniveau må man diskutere ude i Social- og Seniorudvalget, og hvis man vil have en højere kvalitet, må vi tage det med i budgetforhandlingerne.

- Men det kan jo ikke koste mange millioner kroner at gøre oftere rent på deletoiletter. Det er jo kun på Skovgården, at to værelser deler et toilet?

- Jeg vil gerne være med til at kigge på, om vi politisk kan gøre noget for at sikre bedre rengøring.

- I har siden november haft kendskab til, at det faste, dygtige, trofaste personale på Skovgården har været presset på grund af rekrutteringsproblemer. Borgere fortæller i klager, at plejepersonalet skulle løse rengøringsopgaver efter behov. Kunne I ikke have aflastet ved at øge den løbende rengøring på Skovgården - ud over det, som du allerede har nævnt?

- Vi er som politikere også afhængige af, at vi har ledere, der kan komme til os og sige, hvis der er et konkret problem og en løsning, som vi skal forholde os til. Og jeg ved, at når vi har budgetforhandlinger i weekenden, vil vi også diskutere det pres, som der er på de faste medarbejdere på Skovgården.

- Thomas, du er jo borgmester. Du sidder på rådhuset på fuld tid - du har din daglige gang på rådhuset. Jeg prøver at forstå, hvordan startvanskeligheder på jeres stolthed, et nyt moderne pleje- og rehabiliteringscenter, ikke er blevet løst på ni måneder? Hvad er der gået galt?

- Vi har haft Corona, og vi har haft rekrutteringsproblemer. Hele tiden håbede vi, at problemerne ville blive løst om kort tid, og det blev der arbejdet på. Det lykkedes ikke, og da vi begyndte at få en masse klager, reagerede vi også og arbejder nu på højtryk for at få det løst. Jeg frasiger mig ikke et ansvar, for det er også borgmesterens ansvar, ligesom det er byrådets ansvar.

- Har der været et ønske nedefra om at vente med åbningen af Skovgården, fordi stedet ikke havde personale på plads? Et ønske, der fra politisk side er mødt med en besked om, at åbningen af Skovgården ikke måtte blive forsinket?

- Det er ikke noget, som jeg i så fald har kendskab til.

Her ses en del af den klage, som borgmesteren modtog i midten af november måned.

Sagen i stikord Dagens artikler fortæller om to hidtil ukendte klager fra november måned, der blandt andet beskriver dårlige rengøringsforhold på rehabiliteringsafsnittet på Skovgården.

Det er interessant, fordi rengøringen af deletoiletterne stadig er et klagepunkt hos borgerne - senest beskrevet i en artikel i Frederiksborg Amts Avis onsdag.

De 40 værelser på Skovgårdens rehabiliteringsafsnit har deletoiletter, hvilket i januar kom frem som et kritikpunkt fra borgere. Indretningen skyldes, at Fredensborg Kommune ser rehabiliteringsafsnittet som en mellemting mellem egen bolig med et toilet og et hospitalsophold, hvor patienter også deler toiletter.

På Nordsjællands Hospital rengøres deletoiletter mindst to gange dagligt og efter behov. På Skovgårdens rehabiliteringsafsnit sker det to gange om ugen og efter behov.

De mange klager over Skovgården indeholder ofte stor ros til det faste, kompetente personale, der knokler for at få tingene til at fungere.

Artiklerne i Frederiksborg Amts Avis har hele tiden haft fokus på det ledelsesmæssige og politiske ansvar for de mange klager over det, som skulle være kommunens nye stolthed: Pleje -og rehabiliteringscentret Skovgården.

Et andet emne er bygherrens, entreprenørens, arkitekternes og rådgivernes imødekommendhed over for at løse de fejl og mangler, som kommunen påpeger - en historie, der fortælles de kommende dage.

Til trods for de to oversete klager fra november, der ikke kom med i 1. runde af aktindsigten i klager over Skovgården, vil Frederiksborg Amts Avis gerne takke for smidig aktindsigt i sager om Skovgården.