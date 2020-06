Et aktivt seniorliv med fire dagcentre kendetegner Fredensborg Kommune - her er det Humlebæk Dagcenter. 1200 borgere har dog brug for hjemmepleje, og den har haft nogle hårde år med en budgetoverskridelse, der skulle indhentes. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Seks påbud: Tilsynet kom i en presset plejetid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Seks påbud: Tilsynet kom i en presset plejetid

Fredensborg - 10. juni 2020 kl. 06:05 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 2019 skulle hjemmeplejen indhente et økonomisk efterslæb. I slutningen af året kom tilsynet forbi og gav seks påbud. Nu er der flere sygeplejersker og øget fokus på medicinhåndtering. Det er særlig sket efter en barsk dag i starten af november 2019.

Det er surt at få besøg at Styrelsen for Patientsikkerhed, når der er it-nedbrud i hjemmeplejen i Fredensborg Kommune. Især når der ikke er en procedure for en sådan situation, og når det er uklart, hvordan og hvornår de printede medicinskemaer er blevet opdateret.

Men det er bare et af kritikpunkterne i en noget hård medfart, som hjemmeplejen fik under et tilsynsbesøg den 7. november - baseret på stikprøve hos tre borgere.

Seks påbud blev det til, og klassikerne som uregelmæssig medicinhåndtering og mangelfulde journaler udgør de grundlæggende fejl.

- Det er noget, vi tager meget alvorligt, når vi får den slags tilsynsrapporter, og der blev reageret allerede i november. Vi kendte til indholdet umiddelbart efter, og vi blev orienteret på mødet i Social- og Seniorudvalget i december, hvor vi også udtalte, at det skal der rettes op på, siger udvalgsformand Hans Nissen (S) og forklarer, at antallet af sygeplejersker er øget i hjemmeplejen, og der er lavet intern undervisning i medicinhåndtering for medarbejderne.

Nye medicinbokse er indført, og der er skærpet fokus på journalerne, og her vurderer Hans Nissen, at den øgede sygeplejefaglige viden fra sygeplejerskerne vil være en styrke. Et andet forslag er at inddrage apotekerne mere i håndteringen af borgernes medicin, så den pakkes på forhånd på apoteket.

- Det er noget, der normalt koster penge for borgeren, men det er vi som kommune klar til at gå ind og betale størstedelen af, fordi fejlmarginen er meget lavt, noget med 0,001, og det vil mindske presset på nogle af hjemmeplejens funktioner, forklarer Hans Nissen.

Sagen i stikord Den 7. november var der tilsynsbesøg i hjemmeplejen i Fredensborg Kommune. Rapporten med seks påbud blev offentliggjort i begyndelsen af juni og nåede tirsdag morgen tv2lorry.dk.

Hjemmeplejen hjælper cirka 1200 borgere, og der var cirka 300 borgere tilknyttet den gruppe, der havde tilsynsbesøg.

Som afslutning på tilsynsbesøget i november fik kommunen en mundtlig redegørelse for de problemer, som tilsynsbesøget havde kortlagt.

Syv måneder er lang tid fra tilsynsbesøg til endelig rapport, men det skyldes Corona-virusset, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed besluttede at give kommunerne ro til at håndtere Covid-19.

Derfor blev der i en lang periode ikke sendt tilsynsrapporter til høring i kommunerne.

Når der gives påbud, foretager Styrelsen for Patientsikkerhed en kvalitetsvurdering af de juridiske aspekter og sikrer, at kommunerne bliver bedømt ens på tværs af landets kommuner.

Men hvorfor er korrekt medicinhåndtering og sygeplejefaglig journalføring ikke børnelærdom i kommunernes ældrepleje? Skyldes fejlene travlhed eller manglende ledelsesmæssigt fokus, og hvad kan der gøres? Det vil Frederiksborg Amts Avis kigge på i de kommende dage. Bidrag er velkomne via fredensborg@sn.dk