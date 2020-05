SejrsTimen er kærlighed til musik

Udsendelsen er sammensat og præsenteret af Sten Sejr, og den gik i luften på Radio Humleborg for et års siden, efter at Sten var flyttet til Fredensborg og søgte et sted at udleve drømmen om at præsentere sin musikpassion for et publikum. Igennem tiden er det blevet til mere end 55 udsendelser med alt fra hans musikalske helte som David Bowie, Thomas Dolby og Billy MacKenzie til særligt fokus på musik fra 1980'erne.