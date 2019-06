Det kræver over 7,6 procent af stemmerne at sætte to radikale mandater på spil i Nordsjælland, og derfor er det med stor spænding, at Kristian Hegaard (R) torsdag kan følge optællingen af de personlige stemmer. Næst flest stemmer i Nordsjælland kan give mandat til Folketinget. Her er han i selskab med Morten Messerschmidt, der som DF-profil fik et katastrofalt valg i sin kreds. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Sejr til R ramte rødt parti Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sejr til R ramte rødt parti

Fredensborg - 06. juni 2019 kl. 00:05 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Radikale Venstre er valgets vinder i Fredensborg Kommune med den største procentvise fremgang, skarpt forfulgt af K. Det viser valgresultatet onsdag aften.

Det politiske kort er historisk set blåt, når der er folketingsvalg i Fredensborg Kommune, og det lykkedes ikke Socialdemokratiet at ændre det billede, selvom partiets mangeårige byrådsmedlem Per Frost Henriksen (S) stillede op til Folketinget.

Tværtimod måtte Socialdemokratiet notere en tilbagegang på 1,5 procentpoint og endte på 19,7 procent, hvilket er mindre end Venstre. Til gengæld betød den store fremgang til Radikale Venstre og SF, at kommunen er tæt på at blive rød - 48,5 procent stemte på et rødt parti.

- Jeg vil gerne ønske SF og Radikale tillykke, og vi må nok også erkende, at Kristian Hegaard som markant kandidat for Radikale Venstre nok har fået nogle at de stemmer, som vores Per skulle have haft, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen (S).

Det Radikale Venstre gik fra 7,1 procent af stemmerne til 13,3 procent i Fredensborg Kommune, og det er godt nyt for folketingskandidaten Kristian Hegaard (R), der kan blive den første folkevalgte kørestolsbruger i Folketinget.

- Valgresultatet lokalt er et godt tegn, men den tendens skal holde i hele Nordsjælland, hvis jeg skal have chancer for at blive valgt. Og talmatematikken især ved dette valg er meget svær at forudsige, siger Kristian Hegaard.

Til trods for at Morten Messerschmidt var opstillet for DF i Fredensborg-Kredsen, har partiet tabt næsten to tusinde vælgere og er mere end halveret. Partiet gik fra 17,6 procent af stemmerne til 7,1 procent. Har Morten Messerschmidt tabt pusten som stemmesluger? Det afviser Flemming Rømer, formand for Dansk Folkepartis vælgerforening.

- Vælgerne har talt, og det må vi tage til efterretning. Jeg mener, at det er en landstendens, der har ramt alle kandidater - uanset hvem der stiller op, siger Flemming Rømer.

I Fredensborg Kommune gik SF fra 4,1 procent af stemmerne til 7,2 procent, og Nye Borgerlige fik tre procent af stemmerne. 1,3 procent stemte på Stram Kurs, og 1,0 procent på Kristendemokraterne. Alternativet gik tilbage til 2,9 procent, Enhedslisten holdt næsten skansen med 5,4 procent.