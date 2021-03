Sejlklub tilbyder optimist­sejlads for unge på Esrum Sø

"Vi er en lille sejlklub med flere dygtige ungdomstrænere, der står klar til at lære dig at sejle i en af vores optimistjoller. Vi har et trygt miljø, hvor du har mulighed for at lære at sejle, hvis du er en frisk dreng eller pige på 8 - 12 år," skriver klubben i en pressemeddelelse.