Se billedserie Sejlklubben Esrum Sø har nu færdiggjort arbejdet med at fjerne den 120 meter gamle bådebro ved ydermolen og bygge en ny bro op. I disse uger bliver de sidste brædder lagt, men...

Send til din ven. X Artiklen: Sejlere byggede ny bro og styrkede sammenholdet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sejlere byggede ny bro og styrkede sammenholdet

Fredensborg - 15. november 2019 kl. 18:57 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når en lille sejlklub ligger ved en sø i et »Natura 2000«-område, er der nogle særlige forpligtelser og begrænsninger. I det seneste år har det sendt sejlklubbens medlemmer i arbejdstøjet.

Broerne i Fredensborg Havn i den sydlige del af Esrum Sø skal nemlig bygges i ubehandlet træ, og det betyder, at træet rådner i løbet af 10-15 år. At udskifte broerne koster mange penge for en lille sejlklub, hvis et professionelt firma skal udføre opgaven, og derfor spurgte bestyrelsen sidste år medlemmerne, om de ville være med til at udføre arbejdet med frivillig arbejdskraft.

»Tilslutningen til opgaven var heldigvis overvældende. Måske skyldes det, at man i en lille sejlklub kender hinanden godt, og føler et fælles ansvar for at bakke op om havnen og klublivet. Måske er det et kammeratskab og sammenhold, der har fulgt klubben siden klubhuset blev bygget i 1974. Dengang var det også medlemmerne der mødtes hver aften i arbejdshold og arbejdede på indervægge, isolering og installationer.

30 personer fra klubben tilmeldte sig. De unge (arbejdsramte) tilmeldte sig i weekenderne og de ældre tilmeldte sig på hverdagene«, fortæller Lars Langskov, havnefoged i Sejlklubben Esrum Sø.

Medlemmerne af seniorafdelingen har været utroligt flittige, og selvom flere er fyldt 80 år, har de deltaget i arbejdet med at bære de kraftige træbjælker og arbejde i de ofte kolde måneder november og marts og april. Det er sket i arbejdshold på 2-4 personer alle ugens dage fra klokken 9.00 til 14.00. Når bådene er i vandet, bliver der nemlig ikke arbejdet.

Bestyrelsen havde regnet med at arbejdet ville strække sig over 3 år, men nu efter at vi har arbejdet i november 2018, marts/april 20019 samt og nu november 2019 er vi ved at være færdige, fortæller Lars Langskov.

Det bærende underlag i den nye bro er lavet i det meget hårde azobetræ, og ovenpå er der lagt langsgående lærketræ og dæksbrædder i lærk. Den dag lærketræet skal fornyes, kan det så ske oven på det mere solide azobetræ.

Ikke alene har Sejlklubben fået en ny bro, sejlklubben har også fået styrket det sociale miljø. Det at arbejde sammen om et fælles projekt har betydet at medlemmerne har lært hinanden bedre at kende, og sammenholdet i klubben er til alles glæde blevet styrket, fortæller sejlklubben.