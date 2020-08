Thomas Taatø vandt med sit mandskab årets DM for J80-klassen. De er alle fra Sejlcenter Nivå.

Artiklen: Sejlcenter Nivå var værter ved DM for J80-klassen

Sejlcenter Nivå var værter ved DM for J80-klassen

I weekenden afholdt Sejlcenter Nivå sit første store stævne. Danmarksmesterskabet for J80-klassen tiltrak 13 både, fortrinsvis fra Sundet, men en enkelt deltager kom helt fra Sønderborg.

Stævnet blev indledt med velkomst ved Sejlcenter Nivås bestyrelsesformand Folke Galsgaard og formanden for Fritids- og Idrætsudvalget Kristian Heegaard (R). Efter næsten tre uger med meget svag vind bød weekenden på jævn til frisk vind. Det passede deltagerne godt, og det blev til ti gode sejladser. Selvom der kom kraftig vind i perioder, klarede deltagerne sig igennem med meget begrænsede skader på materiellet. Danmarksmesterskabet blev vundet af Thomas Taatø og mandskab alle fra Sejlcenter Nivå.

Et nyt sejlcenter

Sejlcenter Nivå blev stiftet for halvandet år siden, og i dag byder det nu på mange aktiviteter indenfor sejlsport. Der er praktisk uddannelse af nye sejlere, og for de mere erfarne er der kapsejlads- og turaktiviteter.