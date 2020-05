Borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) var i en komfortabel situation for tre måneder siden, hvor et udspil ville give Fredensborg Kommune en gevinst på 29.5 millioner. Derfor var der plads til at kæmpe for en udligningsreform, der skal være logisk for borgerne. Her ses han til Karlebo Sommerfest for nogle år siden. Foto: Allan Nørregaard

Se tallet: Reformens potentielle vinder tabte halvdelen

Fredensborg - 05. maj 2020 kl. 11:48 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredensborg Kommune stod til at vinde 29,5 millioner kroner i det første udspil til udligningsreform, og dermed lå kommunen bedst i Nordsjælland i mulig gevinst.

Nu er tallet halveret til 15,2 millioner, og det blev sluttallet for Fredensborg Kommune, der har landets 8. højeste beskatningsgrundlag, men også store områder med almene boliger og en høj andel af nydanskere, der giver integrationsudfordringer.

Allerede nu betaler hver indbygger i Fredensborg Kommune omkring 9.800 kroner i udligning hvert år, og det tal vil falde til omkring 9.400 kroner årligt i runde tal. For tre måneder siden var Fredensborg Kommune den kommune i Nordsjælland, der stod til at vinde mest ved en reform - 29,5 millioner kroner kunne i udspillet bruges til andre ting end at ende i kassen hos fattigere kommuner.

Borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) tager forliget til efterretning.

- Jeg har egentlig ikke flere kommentarer til det. Det er fint, siger borgmesteren, der i slutningen af januar reagerede på udspillet ved at komme med en opfordring til at sikre, at udligningssystemet kan forstås og forklares for borgerne.

- Det er stadig min pointe. At man skal kunne forstå det, og jeg havde gerne set, at partierne satte sig ned og byggede udligningen op fra bunden ud fra, hvad der skal til for at få en god service i kommunerne. For at sikre en udligning, der fungerer optimalt. Men man besluttede at arbejde videre på det gamle system, og det bliver lidt et kludetæppe, siger han og fortsætter:

- Men jeg har jo politisk respekt for, at den nuværende regering har fået lavet et bredt forlig og ikke kørte i stå, som den gamle regering gjorde.