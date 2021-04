Smittetrykket er størst i Humlebæk. Arkivfoto. Foto: Stock.adobe.com

Se tallene: Sådan er smitten fordelt i Fredensborg Kommune

Et højt antal smittede bredt fordelt på hele kommunen er årsagen til at skoler og erhverv i Fredensborg Kommune må vente med genåbning

Fredensborg - 07. april 2021 kl. 06:55 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

I løbet af påskeugen besluttede de centrale myndigheder, at hverken skoler eller liberale erhverv i Fredensborg Kommune kunne genåbne som forventet. Det skyldes et bekymrende højt smittetal bredt fordelt i hele kommunen.

Og det ærgrer borgmester Thomas Lykke Pedersen (S).

"Beslutningen om at udskyde genåbningen træffer Styrelsen for Patientsikkerhed. Men vi har alle et ansvar for at blive på kursen med god afstand og mange test, så vi hurtigt får smittetallet langt ned igen - i alle fire bysamfund. Vi har gjort det før, og vi kan og skal gøre det igen", siger han i en pressemeddelelse.

Skolerne har over påsken forberedt sig og er klar til at åbne, fortæller Per Frost Henriksen (S).

"Det er frygteligt ærgerligt, at vi ikke kunne åbne skolerne tirsdag som planlagt. Men heldigvis har skolerne hen over påsken også forberedt sig grundigt på at gennemføre en god hjemmeundervisning de kommende dage. Og ligesom alle andre håber jeg, at det kun drejer sig om de fire skoledage i denne uge. Dem skal vi nok klare", siger Per Frost Henriksen, formand for Børne- og Skoleudvalget og understreger, at alle skolerne også er toptunede til at åbne igen på mandag," siger han.

Sådan er fordelingen Tirsdag var kommunens smitteincidens på 135 med 55 smittede de seneste syv dage dage. Dermed er Fredensborg Kommune placeret på en 9. plads over kommuner med det højeste smittetryk.

Sådan er fordelingen på bysamfund:

Humlebæk: 38%

Kokkedal: 32%

Fredensborg: 21%

Nivå: 9%

Fordelingen på alder Ser man på fordelingen på alder er det fortsat den yngre del af befolkningen, hvor smitten er størst:

0-18 år: 32%

19-39 år: 25%

40-59 år: 30%

60+ : 13 %