Andelen af børnehaveklassebørn på kommunens egne skoler stiger og færre vælger udenbys skoler. Her er det bussen fra Karlebo Udeskole, der en sommerdag har kørt elever fra Fredensborg-afdelingen til Karlebos køkkenhaver.Foto: Allan Nørregaard

Se tallene: Flere børn i folkeskole, lille dyk i Karlebo

Fredensborg - 15. januar 2020 kl. 05:27 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Folkeskolerne får 78,5 procent af alle børn, der til sommer begynder i skole. Det er højeste andel i fem år i Fredensborg Kommune.

To børnehaveklasser starter på Endrupskolen, to børnehaveklasser på Fredensborg Skole og på Kokkedal Skole overvejer ledelsen, om det bliver tre eller fire klasser til de 74-78 børn, der er indskrevet til skolestart denne sommer.

For kommunens folkeskoler er det en god start på det nye år, da 78,5 procent af de nye, skolesøgende børn vælger folkeskolen. Tallet er den højeste andel i fem år - og et stykke over de 74,9 procent, der for to år siden valgte folkeskolerne. Det fremgår af en orientering til politikerne i Børne- og Skoleudvalget.

Tallene viser tilmed en fordeling, der i økonomisk henseende er en god fordeling for kommunen og skoleledelserne, der helst skal ramme klasser på mellem 20 og 25 elever. Sådan er tallene i al fald for flere af de mindre skoler. På Langebjergskolen er der 45-46 elever til to klasser, på Humlebæk Skole går de op i tre børnehaveklasser til 63-64 elever, og på Nivå Skole er der tilmeldt 78-80 børn, hvilket ligger lige på vippen mellem tre og fire børnehaveklasser. Over 25 børn i alle tre klasser er i overkanten - under 20 børn i fire klasser er i underkanten, og den samme udfordring har Kokkedal Skole. Her findes dog ledelsesmæssige greb i form af ekstra lærere på de store klasser.

Karlebo Skole får seks nye elever, der kommer til at indgå i en samlæst klasse med 1. klasse. Sidste sommer begyndte 14 børn på Karlebo Skole, og dermed er der et fald i år. Imidlertid er der en forklaring, fortæller Charlotte Sand, der er formand for Forældreforeningen Karlebo.

- Årgangen fra Kastaniegården er lille i år, og derfor kommer der ikke så mange børn fra landområderne. Men vi forventer, at der kan komme flere, fordi mange af børnene på Karlebo Skole kommer fra andre skoledistrikter, og de melder sig første til senere på året. Det så vi sidste år, og det var årsagen til, at vi kom op på 14 børn, siger Charlotte Sand og fortæller, at der også kommer børn til skolen i løbet af skoleåret.

Her efter nytår har hun hørt om fire børn på klassetrinene 0. til 3. klasse, der er startet på Karlebo Skole, der er en udeskole under Fredensborg Skole for 0. til 5. klasse.

