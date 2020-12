Se slagplanen: Populær koncert for 400 gæster kan (måske) gennemføres

Nej, der bliver ingen kø foran NKK-Hallen, hvis nytårskoncerten med Copenhagen Phil gennemføres efter nytår. I vintermørket og kulden plejer det ellers at være en tradition at stå og sludre med venner og bekendte, indtil dørene åbnes og publikum myldrer ind.

Naturligvis går det ikke denne vinter. Copenhagen Phil gennemfører dog årets nytårskoncert og turnerer rundt med cirka 65 musikere inklusiv dirigent. Indtil videre er kulturelle arrangementer også undtaget de strenge begrænsninger for at samle mange mennesker, fordi stolene til koncerter kan sættes med afstand og pege i samme retning.

Ingen champagne og juice

På Kulturudvalgets møde den onsdag den 9. december skal politikerne tage stilling til, om kommunen skal gennemføre koncerten. Det kræver 40.000 kroner ekstra, da antallet af billetter vil blive omtrent halveret, fordi der kan være færre publikummer i hallen.

Byrådet sparer dog det glas champagne eller juice, der plejer at blive skænket i pausen, og pladserne bliver desuden nummererede i år. Det sker for at undgå kø uden for hallen og sikre, at publikums adgang til hallen fordeles. Når koncerten er slut, guides publikum ud af hallen række efter række, så publikum kan holde afstand, lyder det i sagsfremstillingen, hvor vurderingen er, at arrangementet kan gennemføres trods den nuværende situation med Covid-19.