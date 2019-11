Med en ny placering af en 1200 kvadratmeter ny Netto er det lykkes at undgå lastbiler, der skal bakke på Torpenvej for at levere varer, lover Salling Group med nye tegninger for Netto i Humlebæk. Det er dog svært at få forslaget til politisk behandling, eftersom politikerne for halvandet år siden har vedtaget, at det skal ses i sammenhæng med Humlebæk Centret nye lokalplan - og den lader vente på sig.

Se skitserne: Nye Netto-tegninger har ligget i skuffe i fem måneder

- Vi er i et dilemma, fordi byrådet har besluttet, at en udvidelse skal ses i sammenhæng med planerne for Humlebæk Centret. Men jeg synes også, at sagen bliver trukket i langdrag. Jeg kan læse mig frem til, at der sigtes mod at have en lokalplan på plads for Humlebæk Centret i sommeren 2020, og det må betyde, at vi kan gå i gang med at se på Nettos projekt for at sikre, at det fra starten indgår i en sammenhæng med bymidten. Der er også nogle skitser, som jeg synes, at borgerne gerne må se, siger Mie Stattau, der gerne ser, at der kommer en egentlig sag på et møde i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.