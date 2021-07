Det var et af disse huller, som Humlebæk Boligselskab med Domea på sidelinjen ikke ville anerkende som et generelt problem fra november og mange måneder frem. Først efter medieomtale og et påbud fra Fredensborg Kommune blev hullerne i brandvæggene mere grundigt undersøgt. Bagerst ses naboens kabelskinne i plastik... Foto: Allan Nørregaard

Se ny video af smutvej for røg og ild: 178 lejligheder skal tjekkes

Domea har fået påbud om at tjekke og udbedre fejl i samtlige lejligheder i Enebærhaven i Humlebæk.

Fredensborg - 08. juli 2021 kl. 05:33 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Efter en uvildig gennemgang af 22 lejligheder i Enebærhaven i Humlebæk har Fredensborg Kommune udstedt et påbud, der skal beskytte beboerne mod at bo i lejligheder, der ikke overholder gældende regler for brandsikkerhed. Nu skal samtlige 178 lejligheder gennemgås, og hvis der er byggesjusk, skal fejlene udbedres. Beboerne kan bo i lejlighederne, imens det arbejde sker - farligere er det trods alt ikke. Sagen er rejst af beboere i Enebærhaven, der igennem et halvt år har forsøgt at råbe boligselskabet op. Det er sket ved at dokumentere huller mellem etagerne i skaktrum og mellem lejlighederne, skjult bag fodpanelerne. Fejlene er fundet fem år efter en renovering til knap 200 millioner kroner.

Indtil der kom påbud fra kommunen har Domea og Humlebæk Boligselskab negligeret problemerne med henvisning til, at boligselskabet ikke har fundet problemer med brandsikkerheden.

Frederiksborg Amts Avis er imidlertid i besiddelse af en rapport fra en elektriker, der allerede i november måned konkluderede, at der var problemer med brandsikkerheden som et »generelt problem i alle ejendommene«.

Domea har som administrationsselskab været repræsenteret med en bygherreleder i hele forløbet med klager fra beboerne. Det lykkedes ikke onsdag at få en kommentar fra Domea til, hvorfor det krævede to påbud at få boligselskabet til at undersøge samtlige lejligheder.

Se hullet ned til underboen Imens bliver beboerne i Enebærhaven bliver ved med at dokumentere huller, der ikke bliver opfanget af Domeas undersøgelseshold.

Husk nu skaktrummene bag hjørneskabene. Sådan lød opfordringen fra beboere i Enebærhaven i dagene op til, at Domea og Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut skulle gennemgå 22lejemål i Enebærhaven.

I en stor artikel i Frederiksborg Amts Avis og på sn.dk i midten af juni var der endda et billede af det flexrør, der stak op af cementen inde i et skaktrum. En pind på 78 centimeters længde illustrerede, at hullet i røret var dybt.

Domeas undersøgelseshold var da også inde i skaktrummet, fortæller beboere til Frederiksborg Amts Avis, men flexrøret af nyere dato er ikke kommet med i rapporten, der beskriver fejl og mangler i brandsikkerheden.

Det har fået beboere til med endoskop at dokumentere, at der er et hul med en diameter på 4,4 centimeter, hvor man kan filme fra et skaktrum og ned til underboens skaktrum.

Se her videoen af et flexrør fra den renovering, som KHS Arkitekter var totalrådgiver på - med Einar Kornerup som hovedentreprenør. Direktør Leo V. Jørgensen, Einar Kornerup, afviser at kommentere på, om renoveringen af Enebærhaven er udtryk for det velrenommerede entreprenørfirmas kvalitetsniveau ved renovering af almene bebyggelser. - Som nævnt i tidligere korrespondance vil evt. konstaterede fejl ved vores arbejder blive udbedret. I øvrigt er sagen i proces, og vi skal henvise til bygherren for eventuelt yderligere, skriver han i en mail.

