Se navnene - Konservative har 15 kandidater klar

Fra venstre: Celine Lind Jacobsen, Formand for Vælgerforeningen René Nørbjerg, Mikkel Dodt Fregerslev, Henrik Littau Mærsk, Morten Poulsen, Michael Huusom, Ulla Hardy-Hansen, Jesper Tvilde, Thomas von Jessen, Heidi Boss Nyby, Christian De Jonquiéres, Mikkel Hartwich, Mette Nørtoft, Jeppe Lilholt og Mikael Wendelboe. Fraværende Bent Jakob Krogmann. Fotograf: Peter Dahlerup

Landspolitisk medvind og fokus på lokalt generationsskifte giver Konservative en liste med 15 byrådskandidater.

Fredensborg - 22. juni 2021 kl. 20:07 Kontakt redaktionen

Kandidatholdet har 50 års erfaring fra byrådet, og holdet tæller to unge kandidater på 19 og 26 år. Desuden tæller holdet nye navne med en lavere gennemsnitsalder, end de stemmeslugere, som partiet har haft i mange år med Ulla Hardy-Hansen som topscorer med flest personlige konservative stemmer i Fredensborg Kommune.

Den 77-årige byrådspolitiker har dog bevaret sin 2. plads på listen efter partiets opstillingsgeneralforsamling forleden. René Nørbjerg, formand for vælgerforeningen, er dog glad for omfanget af listen, der afspejler, at partiet er på vej med et generationsskifte med også yngre kandidater.

- Vi er et parti i fremgang, det mærker vi såvel i medlemstilslutningen som interessen for at stille op som konservativ kandidat, udtaler netop genvalgte vælgerforenings formand René Nørbjerg.

Kandidatholdet er enige om at gå til valg på konservative værdier som ordentlighed, respekt, blik for mennesket først og mulighed for at tage friheden på sig som borger.

- Kandidatholdet har i fællesskab været med til at fastlægge det fælles valgprogram. Det har været en styrke at kombinere den erfaring fra byrådet som Ulla Hardy-Hansen, Thomas von Jessen og Christian de Jonquiéres har bidraget med, og suppleret med nye ideer fra erfarne erhvervsfolk, og yngre kræfter, uddyber Jesper Tvilde.

De næste fem måneder står på hårdt arbejde med at overbevise vælgerne om at det er det Konservative parti, der har de bedste løsninger på ældreområdet, hvor der skal gøres op med vanetænkning. På børne- og unge området, hvor der skal mere fokus på faglighed og dannelse. På Klima- og miljøområdet hvor konservativ politik skal gøre Fredensborg til et naturligt, attraktivt og klimavenligt sted at stifte familie, lyder det fra partiet.

Partiet har sideordnet opstilling, hvor det gælder, at det personlige stemmetal afgør, hvem der kommer ind.

1. Jesper Tvilde, Spidskandidat og borgmesterkandidat, 2. Ulla Hardy-Hansen, 3. Thomas von Jessen, 4. Heidi Boss Nyby, 5. Christian De Jonquiéres, 6. Morten Poulsen, 7. Celine Lind Jakobsen, 8. Mikkel Dodt Fregerslev, 9. Jeppe Kristoffer Lilholt, 10. Mikkel Hartwich, 11. Michael Huusom, 12. Mikael Wendelboe, 13. Henrik Littau Mærsk, 14. Bent Jakob Kromann og 15. Mette Nørtoft.