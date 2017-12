Se navnene: Her er det nye Seniorråd

Valgresultatet blev offentliggjort mandag, og det viste, at ingen af de nuværende medlemmer må forlade Seniorrådet, fordi de fik for få stemmer.

En række personer opnåede dog ikke stemmer nok til at blive valgt, selvom de har forsøgt at komme i rådet med et vist fundament i lokalsamfundet. Grethe Kirk Zøllner blev akkurat genvalgt på det 9. mandat med 117 stemmer.

Niels Ancker Mehnke, tidligere medejer af Uge-Nyt, fik 115 stemmer og bliver således 1. suppleant.

Han må trøste sig med, at datteren Louise Mehnke opnåede et meget fint valg til byrådet for Socialdemokraterne. John Stæhr, der blandt andet har nyhedsiden tv-fredensborg.dk, har i mange år været kritisk over for dele af ældreplejen i kommunen - han fik 108 stemmer, ikke nok til et valg.