Se billedserie Hvinanden yngler i hule træer langs søbredden, og når ællingerne er klækket, forlader de reden efter cirka 24 timer. Det kræver ro, påpeger naturfotografen Per Finn Nielsen. Foto: Per Finn Nielsen

Se naturfotografens advarsel: Søens vidunderlige, vilde dyreliv er i fare

Naturfotograf Per Finn Nielsen kender det område ved Esrum Sø, hvor Danmarks Naturfredningsforening ønsker en offentlig sti. Her fortæller han om det dyreliv, som han mener vil forsvinde, hvis søens mest uberørte område får en sti.

Fredensborg - 09. juni 2021

Tusinder af mennesker færdes i Fredensborg Slotshave og nyder de smukke omgivelser - parken, søen, slottet. Stedet er en magnet for mennesker, og de kan kigge over på den anden side af Esrum Sø, hvor der er talrige stier igennem Gribskov.

Nord for slotshaven ligger søens mest uberørte strækning. Området er privatejet, og der er ingen offentlig adgang til størstedelen af området.

Nu kommer naturfotografen Per Finn Nielsen med en skarp advarsel. I 32 år har han boet i området i den nordlige del af Fredensborg, og han har fulgt dyrelivet på tæt hold. Han er måske et af de mennesker i Danmark, der ved mest om artsdiversiteten i området.

Med sin viden om dyrelivet advarer han om konsekvenserne af den sti, der flittigt er blevet diskuteret de senestemåneder. Og han advarer mod at tro, at biologer og ornitologer ved, hvad der er på spil. De har nemlig ikke været i området for at indsamle data.

- En konsekvensberegning af en sti igennem området kan derfor kun foretages på et spinkelt grundlag baseret på en mangelfuld database, påpeger Per Finn Nielsen og fortæller her om nogle af de arter, der sandsynligvis vil forsvinde.

At spise det tunge bytte Havørnen fanger svømmefugle på vandet af Esrum Sø, og de har ofte en størrelse, som ørnen kun kan flyve med over kortere distancer. Derfor søger den hurtigt op i et af de høje træer langs søbredden for at partere byttet, inden den vender tilbage for at fodre ungerne.

Sagen i stikord Hvad bliver konsekvenserne for dyrelivet omkring Esrum Sø, hvis der kommer en offentlig sti rundt omkring søen?

Naturfotograf Per Finn Nielsen, der bor i den nordlige del af Fredensborg, kommer her med sit bud i en skarp advarsel mod planerne.

Det er særligt området nord for Fredensborg, som i dag er privatejet og uberørt af menneskelivet, som vil blive påvirket af en sti.

Per Finn Nielsen er tre gange kåret som årets naturfotograf i Danmark, og han har vundet internationale priser fra blandt andet BBC og National Geographic.

Han var desuden en af fotograferne bag DR's naturserie »Vilde Vidunderlige Danmark«, og han var med til at filme TV2's naturserie »Havens Hemmeligheder« - Den proces kræver, at fuglen har helt ro i et område uden menneskelig trafik. Træerne langs søbredden i det berørte område opfylder dette behov, og der er kun få og sporadiske alternativer langs søen. - Med reference til Dansk Ornitologisk forening har havørnen en flugtdistance på cirka 300 meter. Det vil sige, at hele området vil blive gjort ubrugelig for havørnen. Det er derfor essentielt, at området bevares uberørt uden færdsel, påpeger Per Finn Nielsen og tilføjer, at det samme gælder for fiskeørnen.

Duehøgen er en imponerende og sky rovfugl, som Per Finn Nielsen har fotograferet. Den yngler i området, og den trives med fred og ro - etablering af en sti vil få den til at forsvinde, vurderer Per Finn Nielsen, der også har lokaliseret to-tre aktive reder for isfuglen på strækningen fra den nordlige ende af Slotsparken til Kobækvig. Og sådan kan han opremse flere sjældne ynglefugle. Vendehalsen er observeret i området. På landsplan er der kun 35-40 ynglepar. Stor Tornskade er også set med føde i næbet i en enkelt ynglesæson.

- Den nøjagtige placering af reden er ukendt. Konsekvens af en sti er uvis, noterer Per Finn Nielsen.

Hvinandens vigtige 24 timer Han fortæller også, hvordan hvinanden lever. Det er en sjælden ynglefugl i Danmark, men den findes ved Esrum Sø - der skønnes at være seks-otte reder i området.

- Det er en sky fugl specielt i rugetiden. En rugende hun, der midlertidig er ude af reden for at fouragere, vender ikke tilbage til sine æg før der er helt ro omkring reden. Når ællingerne er klækket, forlader de reden efter ca 24 timer. Hunnen sidder i redeåbningen og afventer at der er helt ro omkring redepladsen før hun kalder ungerne ud. Ungerne bliver ikke fodret i reden og er helt afhængig af at komme ud for at få vand og føde, fortæller Per Finn Nielsen og fortsætter:

- En sti langs søbredden vil utvivlsomt føre til mislykkede yngleforsøg. Selv om det måske kun vil være få reder, der går til, vil det procentuelt udgøre en stor andel af den samlede danske ynglebestand.

Han fortæller også om en sjælden variant af rådyrbestanden, der bevæger sig i en gruppe i de mere utilnærmelige egne af søen.

- Dyret er ikke en albino, men er såkaldt leucistisk det vil sige den mangler farvepigment i dækpelsen. Det er en genetisk variant der findes i rådyrbestand i området. Det hvide gen er formodentlig et vigende gen, det vil sige et lam skal have genet fra både buk og rå for at blive hvidt. En sti langs søen vil skabe uro i området og kan føre til en opsplitning af gruppen, der bærer den genetiske variant, der derved vil uddø, vurderer han.

Se i billedserien eksempler på det dyreliv, som risikerer at forsvinde med en sti rundt om Esrum Sø.

