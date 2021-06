Se naboens plastikliste: Rådgiver afviser dårligt byggetilsyn

Ingen kvalitetssikring kan være 100 procent effektiv, svarer Jess Kofoed Sørensen, afdelingsleder i KHS Arkitekter. Han afviser, at der er udført dårligt byggetilsyn i Enebærhaven, hvor man i mindst seks lejligheder kan finde huller til naboens kabelskinner i plastik.

Fredensborg - 02. juni 2021 kl. 05:47 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Når en almen bebyggelse renoveres for flere hundrede millioner kroner, laver totalrådgiveren og bygherren en registrering og beskrivelse af de opgaver, der skal udføres. Derefter sker der et udbud.

I beskrivelserne ligger den såkaldte kvalitetssikring (KS) som en del af entreprenørens opgaver, og der bliver også ført tilsyn med, at punkterne i KS'en opfyldes.

- Men vi kan ikke som rådgiver lave en 100 procents registrering af, om alle opgaver på byggepladsen er udført som beskrevet, siger Jess Kofoed Sørensen, der ikke kender detaljerne i udbudsmaterialet og kravene til kvalitetssikring for netop Enebærhavens renovering i årene 2014-2015.

Han forklarer dog overordnet, at der typisk vil være klare krav til, at huller mellem lejemål skal lukkes, hvis der bores nye huller for at trække eksempelvis ledninger. Hvis håndværkerne under en renovering opdager gamle huller fra den oprindelige byggeri, stilles der krav om, at de skal lukkes.

- Det ville vi i al fald gøre, hvis vi kommer forbi under et tilsyn, siger Jess Kofoed Sørensen, afdelingsleder i KHS Arkitekter, og samme synspunkt kom direktør Leo V. Jørgensen, Einar Kornerup, da også med i en udtalelse i maj måned. Hvis håndværkerne opdager gammelt byggesjusk, der har betydning for brandsikkerheden, skal der lægges en plan for udbedring som en del af en stor renovering.

Jess Kofoed Sørensen gentager samtidig, at en totalrådgiver jo ikke fører 1:1 tilsyn med arbejdet på en byggeplads.

Corona, Corona... Da sagen blev rejst af en beboer i november måned, havde KHS Arkitekter og Einar Kornerup begge en medarbejder i Enebærhaven for at vurdere sagen.

I månederne efter blev udfordringerne negligeret med henvisning til, at en række lejemål var blevet gennemgået uden at finde fejl. Nu har en af beboerne, Charlotte Kock Mogensen, på få minutter og med en spartel påvist huller i yderligere tre lejligheder, så hullerne nu findes i mindst fem lejligheder. Hvorfor er det en beboer, der skal foretage den kortlægning - og ikke fagfolkene, der var samlet i november måned?

- Det skal jeg ikke udtale mig om. Jeg ved, at der nu er lagt en plan, og jeg har også forstået på sagen, at Corona i vinter gjorde det besværligt at undersøge flere lejemål, siger Jess Kofoed Sørensen, der afviser, at der har været for dårligt et tilsyn med renoveringen af Enebærhaven.

Einar Kornerup, der var hovedentreprenør på opgaven og således i praksis havde håndværkerne gående på byggepladsen, ønsker ikke at udtale sig.

- Sagen med Enebærhaven er i proces, og jeg skal derfor henvise dig til Domea, der er administrator på Enebærhaven, skriver direktør Leo V. Jørgensen i en sms.

Fakta om påbuddet til Humlebæk Boligselskab Fredensborg Kommune oplyser, at Domea/Humlebæk Boligselskab har fået påbud om at gennemgå samtlige lejligheder for at dokumentere, om der er problemer med brandsikkerheden i form af huller mellem lejlighederne.

Efter et møde mellem boligselskab, KHS Arkitekter og Einar Kornerup har parterne lavet et udspil, der beskriver en gennemgang af 20-25 lejligheder i samarbejde med DBI.

Den plan har kommunen godkendt, dog med den tilføjelse, at gennemgangen skal ske i nogle af de lejligheder, hvor en gruppe beboere mener, at der er problemer. Gennemgangen skal ske i midten af juni, oplyser kommunen.