Se historiske billeder af omstridt Dronninge-anlæg

I en ny helhedsplan for byudvikling i Fredensborg lægger kommunen op til at ændre dele af anlægget for at få skabt en smukkere forplads til slottet. Det har skabt debat, og nu er borgerne inviteret med til at komme med gode ideer og forsøge at skabe et kompromis. Tidligere på året har 873 borgere skrevet under på, at der ikke skal ændres noget overhovedet ved det nuværende anlæg.