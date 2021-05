Se fotos: Nyt Lauritz-auktionshus har fundet vej til Nivå

835 kvadratmeter lyder måske af meget. Ikke desto mindre er det mindre end det, Lauritz.com har været vant til at have af plads i auktionshuse i Nordsjælland. For kort tid siden var der nemlig både et auktionshus i Helsingør og Hørsholm. Men de er altså lukket til fordel for auktionshuset i Nivå, der åbnede 6. april.