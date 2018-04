Artiklen: Se den sjove video: Her går hurra-råb for Dronningen helt galt

Se den sjove video: Her går hurra-råb for Dronningen helt galt

Det gik ikke helt efter planen, da Fredensborgs borgmester Thomas Lykke Pedersen råbte an til et nifoldigt leve for dronning Margrethe.

I anledningen af at Fredensborg onsdag aften bød dronning Margrethe velkommen tilbage til byen med fakler, fællessang og musik fra Hjemmeværnets Tambourkorps, blev der også råbt et nifoldigt hurra for Dronningen, ført an af borgmesteren.

Men ikke alt gik som det skulle. For hvis man skal have folk til at råbe hurra ni gange, så er det en god idé, at sige det inden.

Og den lille detalje glemte borgmester Thomas Lykke Pedersen tilsyneladende. For da han når til det femte og sjette hurra-råb, er det stort set kun ham selv der får råbt hurra.

Borgmesteren må undskyldende sige til dronning Margrethe, at den vist lige skal tages om.

Det til stor morskab for de fremmødte og Dronningen, der tog det lille uheld med et stort smil og latter.

Se og lyt selv med herunder.