Se billedserie Over de kommende år investerer Fredensborg Kommune op mod en halv milliard på at opføre den kommende bymidte i Nivå. Illustraion: Fredensborg Kommune

Se de nye skitser: Sådan bliver den kommende bymidte i Nivå

Generationernes Hus i Nivå Bymidte, skal tegnes af C.F. Møller Architects, der har vundet opgaven efter udbud

Fredensborg - 01. september 2021 kl. 11:25 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

Kommunens store investering i Nivå Bymidte med blandt andet en helt ny skole skal tegnes af et af Skandinaviens førende arkitektfirmaer, C.F. Møller Architects,

Over de kommende år investerer Fredensborg Kommune op mod en halv milliard på at opføre den kommende bymidte i Nivå.

Kommunens andel af bymidten, Generationernes Hus, har et budget på 470 mio. kr. hvor der blandt andet skal opføres en ny skole med idrætshal og SFO, en svømmehal, et plejecenter og renovering og udvidelse af bibliotek/kulturhus. Bygningerne forventes at stå færdige i midten af 2025 og svømmehallen i 2026.

Det er et uhyre komplekst projekt, som kræver stor faglig ekspertise at gennemføre. Den ekspertise har C.F. Møller Architects, der efter udbud har vundet opgaven som totalrådgiver på Generationernes Hus sammen med GPP Arkitekter, NERD Architects og AFRY.

Skal tiltrække folk udefra Og det glæder borgmester Thomas Lykke Pedersen (S).

"Det er vigtigt for byrådet, at den nye bymidte realiseres, så det opfylder så mange af borgernes ønsker som muligt. Og så skal ønskerne integreres i en spændende arkitektonisk ramme med maksimal bæredygtighed. Vi skal have en Nivå Bymidte, der både ses som et stort aktiv for borgerne i Nivå, men som også tiltrækker folk udefra. På den baggrund har vi valgt C.F. Møller Architects, der har stor erfaring med tilsvarende komplekse byggeprojekter både i Danmark og Internationalt, og som samtidig kan sikre en markant arkitektur", siger han i en pressemeddelelse.

En vaskeægte drømmeopgave Også Lone Wiggers, der er arkitekt og partner hos C.F. Møller Architects, ser frem til projektet.

"Det er med stolthed og stor glæde, at vi modtager den spændende og vigtige opgave med at udvikle "Generationernes Hus". Det er en vaskeægte drømmeopgave, hvor alle vores dygtige team-kompetencer kommer i spil. Her får vi mulighed for at bidrage med sammenhængende arkitektoniske løsninger på det by-strategiske, det læringsfunktionelle, det bæredygtige og det tryghedsskabende i det nye område. Det vil samlet set give Nivå en ny bymæssig kerne og arkitektonisk identitet", siger hun.