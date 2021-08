Se billedserie Sådan kan den kommende bymidte i Kokkedal komme til at se ud. Illustration: Atena Partners

Send til din ven. X Artiklen: Se de nye skitser: Grønt lys til 14 butikker mellem 240 og 750 m2 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se de nye skitser: Grønt lys til 14 butikker mellem 240 og 750 m2

Efter tillægget til kommuneplanen har været i høring er rammerne for det nye storcenter i Kokkedal vedtaget. 14 butikker bliver under 750 m2

Fredensborg - 19. august 2021 kl. 07:55 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

Efter rammerne for den kommende bymidte Format i Kokkedal har været i høring henover sommeren er arealkravet til butikkerne i storcenteret nu vedtaget.

14 butikker bliver under 750 kvadratmeter, heraf kan fem butikker være mindst 500 kvadratmeter med udvalgsvarer.

For fire butikker bliver arealkravet helt ned til 240 m2,. Det eneste der bliver ændret efter sagen har været i høring er at fem butikker skal være på mindst 750 kvadratmeter.

Det har et flertal vedtaget i Plan-, miljø og klimaudvalget, hvor det seneste tillæg til kommuneplanen blev behandlet mandag aften.

Frygter for lokal handel Da sagen blev sendt i høring før sommerferien kom der ellers voldsomme protester, fra blandt andre formand for butikkerne i Nivåcenteret Henrik Sidney, der frygter, at det nye storcenter vil ødelægge handlen lokal, hvis arealkravet sænkes.

Derfor var han rasende over at planerne havde ændret sig fra udgangspunktet, hvor centeret udelukkende skulle være for store butikker på mindst 1000 kvadratmeter med pladskrævende varer.

"Nu kommer dagligvarehandlen snigende, sammen med mindre detailhandelsbutikker og lige præcis den beslutning flytter handlen væk fra de andre indkøbscentre i kommunen. Det skævvrider handlen," advarede Henrik Sidney før sommerferien.

750 kvadratmeter Men eneste ændring er, at altså arealkravet til fem butikker bliver hævet til mindst 750 kvadratmeter, mens fire butikker kan blive ned til 240 kvadratmeter, fortæller formand for Plan-, miljø og klimaudvalget Lars Simonsen (R):

"Det har vi vedtaget fordi vi gerne vil have, at der skal vær en bager i centeret og en kiosk i forbindelse med biografen, og en anden kiosk, hvor beboerne og skoleeleverne kan handle," siger han til Uge-Nyt.

Syv stemte for Da sagen blev behandlet i mandags stemte medlemmer syv for: S, R, K, DF mens Venstre er splittet i sagen og Mie Stattau (V) stemte for.

I mod stemte Carsten Bo Nielsen (V) og Hanne Berg (SF) med følgende stemmeforklaring:

"Det foreliggende forslag adskiller sig markant fra byrådets beslutning den 30. april 2018. Forslaget åbner for butikker med almindelige udvalgsvarer, hvilket kan skade det lokale handelsliv, herunder i Fredensborg, Humlebæk og ny Nivå Bymidte," lyder det i et notat fra forvaltningen.

Hanne Berg tilføjer, at hun "stemmer imod idet placering af en "bymidte" mellem Helsingørmotorvej og Kongevejen er strategisk fejlplacering, og kan ødelægge by- og handelslivet rundt om i kommunens bymidter. Desuden er det samlede projekt ikke klimavenligt," lyder det videre.

Ingen detailhandel Lars Simonsen understreger, at der ikke kommer detailhandel i de 'mindre' butikker, der alle bliver for butikker med udvalgsvarer.

"Jeg synes, at vi har forsøgt at styre det meget godt, ved at sige, at der ikke kommer detailbutikker, der kan skade den eksisterende handel vi har i forvejen" siger han.

"Når lokalplanen kommer, skal der jo være en meget mere detaljeret beskrivelse af de enkelte butikker," tilføjer han.

Samtidig understreger Lars Simonsen, at der ikke gives tilladelse til mere detailhandel til området, end det der er i dag, hvor Føtex og Rema1000 ligger ved rådhuset.

På mødet i Plan-, miljø og klimaudvalget i mandags, blev også lokalplanen for Format behandlet. Det endte dog med, at selve lokalplanen blev udskudt, da det først skal afklares om der skal anlægges et lyskryds eller en rundkørsel i krydset ved Christianshusvej og Usserød Kongevej.

"Tillægget til kommuneplanen er forudsætningen for at lokalplanen kan vedtages. men lokalplanen er blevet udskudt, fordi man også skal tage stilling til om der skal være lyskryds eller rundkørsel, før vi kan vedtage lokalplanen for området," siger Lars Simonsen.