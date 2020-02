Se billedet: Sådan bliver det nye Gymnastikkens Hus

Se billedserie Gymnastikkens Hus bliver beklædt med skråtstillede corten-stålplader, fordi det signalerer et moderne byggeri - og et flot samspil med selve Kokkedal Skole.

Fredensborg - 03. februar 2020 kl. 12:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver BASE Erhverv A/S, som skal bygge Gymnastikkens Hus ved Kokkedal Skole. Udover et byggeri af en ny hal på 1.700 m2 indgår også en renovering og nyindretning af Holmegårdshallen i det færdige Gymnastikkens Hus

De nye træningsfaciliteter til Nivå Gymnastikforening består af en ny hal og indgangsparti på ca. 1.700 m2, som indrettes med trampoliner, springgrave og andet gymnastikudstyr. I den nye hal er der også plads til en balkon, hvorfra tilskuerne får et flot kig ned til gymnasterne i hallen, fortæller Fredensborg Kommune i en pressemeddelelse.

Derudover renoveres og indrettes Holmegårdshallen som en del af Gymnastikkens Hus med gymnastik- og rytmesal, opvarmningsfaciliteter, toiletter og et venteareal til forældre og andre gæster.

- Vi får et godt og flot byggeri, som både giver gymnasterne fantastiske faciliteter og Kokkedal Skole bedre muligheder for at give deres elever mere bevægelse i skoledagen. Jeg er sikker på, at vi har ramt plet med valget af BASE Erhverv og ser frem til, at vi kan tage det første spadestik i sensommeren 2020, udtaler borgmester Thomas Lykke Pedersen (S).

Anders Prendergast, formand for Nivå Gymnastikforening, ser frem til byggeriet går i gang:

Kontrakten blev underskrevet på borgmesterens kontor. Fra venstre ses borgmester Thomas Lykke Pedersen, formand for Nivå Gymnastikforening, Anders Prendergast, og regionsdirektør for BASE Erhverv, Rasmus Mørk Heiberg.



- Vi har ventet mange år på at dette projekt skulle blive til virkelighed. Det sker nu - og vi glæder os til at indvie Gymnastikkens Hus. Udbygningen giver os mere plads til aktiviteter og det bliver lettere for os at give flere mulighed for at opleve glæden ved gymnastikken! Derudover vil de tidssvarende og moderne træningsvilkår være med til at fastholde udøvere, trænere og frivillige i sporten.

Kokkedal skole beskrives i pressemeddelelsen et arkitektonisk meget flot byggeri fra starten af 1980erne. Skolen er opført i røde mursten og teglsten, flotte limtræs konstruktioner og med store betonfliser i fællesarealerne. Alt sammen robuste og holdbare materialer, som med årene er patineret flot - og det spiller sammen med arkitekturen i det nye byggeri.

- Det har derfor været vigtigt for Fredensborg Kommune og arkitekten, at Gymnastikkens Hus også blev bygget i gedigne materialer, som forbliver flotte. Byggeriet bliver derfor beklædt med skråtstillede corten-stålplader, der har en rustrød farve, og som relaterer sig til de omkringliggende bygninger samtidig med, at det signalerer et nyt og moderne byggeri, forklarer Lars Simonsen (R), formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Byggeriet er tegnet af arkitektfirmaet Dall & Lindhardtsen A/S. Den første del af Gymnastikkens Hus - den nye hal - ventes klar til brug i november 2021. Den anden del - renoveringen af Holmegaardshallen - ventes afsluttet i løbet af foråret 2022, hvorved det samlede projekt Gymnastikkens Hus kan indvies i maj 2022.

Byrådet skal godkende kontrakten endeligt på byrådsmødet den 24. februar 2020.

