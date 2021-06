Se billedserie De frivillige kræfter bag »Fællesværket«, der er med til at arrangere aktiviteter i bymidten, mindede borgerne om, at byrådet har trukket støtten til centerforeningen. Dermed er det sværere at skabe liv i bymidten. Foto: Steffen Slot

Se billederne fra protestmøde: Hvor skal vi handle? Lyver KFI? Og skal der nye politikere til?

Borgerne var torsdag eftermiddag lamslåede over KFI's langsommelighed og opsigelse af lejere, men der var også utilfredshed med byrådet. Så må vi have nogle nye politikere, lød det blandt andet.

Fredensborg - 11. juni 2021

Efter 40 minutter var torsdagens store protest i Nivå Centret ved at stilne lidt af, men så fik Petty fra Salon Stender i Nivå Centret ordet.

Hun var rasende over KFI's seneste brev til byrådspolitikerne, og hun udtrykte stor forundring over, at nogle kunne lyve så stærkt på skrift.

For KFI's ord om dialog med lejerne og nedsat husleje var ikke noget, som hun havde oplevet. Tværtimod har flere af lejerne i Nivå Centret kørt en officiel sag for at få nedsat deres husleje til markedsleje, og Petty kunne fortælle, at hun før da gav 400.000 kroner i årlig leje for »det hul derovre«.

- Så kan I jo tænke jer til, hvor mange mennesker, man skal klippe, for at betale det, fortalte hun og tilføjede, at der er lagt op til 10 års kontraktslige forpligtelser på nye lejemål i centret, hvilket er for lang en periode for mange af centrets nuværende lejere.

Protestmøde var klokken 16.00 SF's byrådsmedlem Hanne Berg havde sammen med Pia Bødtker (S) og Thomas von Jessen (K) indkaldt til et møde for borgerne i Nivå, for at de sammen med politikerne kan signalere over for KFI, at nu skal der ske noget i Nivå Centret - og at det ikke nytter noget at starte byfornyelsen med at opsige to af de mest populære og trofaste butikker i centret, Sidney & Co og Frk. Himmelblå.

Hanne Berg indledte med at sige, at om lidt ville borgerne få ordet, og Pia Bødtker supplerede med, at når de nye boliger på den anden side af Nivåvej står færdigbygget, vil nytilflyttere komme til byen på jagt efter den mælk og de dagligvarer, der ofte er udsolgt i byens eneste dagligvarebutik, Netto. Så det haster med at komme i gang med at bygge efter den lokalplan, der blev vedtaget i januar måned. Thomas von Jessen (K) talte om at borgernes engagement nu skulle være med til at presse KFI til at gå i gang, og da borgmesteren fik ordet, varslede han, at han på mandagens Økonomiudvalgsmøde over for KFI vil foreslå, at der arrangeres et fælles borgermøde i Nivå.

Brug for nye politikere? Efter at alt det var blevet sagt, begyndte borgernes frie ord at afsløre, at der også var en vis utilfredshed med byrådspolitikernes handlekraft. En borger havde bemærket det skilt, der er til venstre for indgangen af centret ud mod stationen.

- I 2021 investerer vi i Nivå Centret med svømmehal og nye butikker til detailhandel, citerede en kvinde, og det store skilt har også kommunen som afsender - og kommunen kommer på ingen måder til at investere i Nivå Centret i 2021, eftersom lokalplanarbejdet for Generationernes Hus og en mulig svømmehal først begynder efter sommerferien.

En anden borger fortalte, at hun havde boet i Kokkedal for 12-15 år siden, og dengang havde hun handlet i et velfungerende Nivå Center. Siden flyttede hun fra kommunen for derefter sidste år at komme tilbage til Nivå - dybt chokeret over at se Nivå Centrets forfald.

Der var mellem 70 og 100 borgere mødt frem for at støtte det synspunkt, at nu skal der ske noget i Nivå Centret. Og det opråb gik også på politikernes engagement i Nivå Centret.

- Hvordan er vi kommet dertil, hvor borgerne i Nivå skal have en bil for at købe dagligvarer. Har vi brug for nogle nye politikere?, spurgte hun i forundring over, at det var kommet så vidt.

Klapsalver kom efter alle taler - lydniveauet var bestemt ikke lavest efter denne.

Kritik af spredt handelsliv En mand, der har boet i Nivå i 43 år (han var omtrent samme alder) - eller også var det ham, der bare havde boet i Nivå i 15 år, kom med en anden iagttagelse. Han bemærkede, at handelen og dagligvarebutikkerne forsvandt fra Nivå Centret i årene efter, at et byrådsflertal vedtog at bygge en stor Føtex og en Rema1000 ved rådhuset.

Nu gør i det igen ved at lave en bydel syd for rådhuset med udvalgsvarer, lød kritikken fra en ældre herre med henvisning til det tillæg til kommuneplanen, der nu er i høring med mulighed for 10 udvalgsvarebutikker i et nyt butikscenter.

Her kunne SF fortælle, at partiet sammen med Radikale Venstre stemte imod Føtex og Rema-planerne for 12 år siden, men denne gang er det SF og Venstre, der har været modstandere af udvalgsvarebutikker, imens Radikale først nu er ved at træde på bremsen.

Og hvad med Netto? Klokken 17.00 var der stadig mælk, men der var udsolgt af jordbær, agurker, og frysedisken var ved at være noget tom. Køen ved de to kasser var lang.

