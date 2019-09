Se billedserie Læhegnet på tagterrassen er ved at være godt tilgroet og fungerer som en slags sejl, når det blæser. Imidlertid kan man ikke bolte hegnet fast, og Falck var ikke bekymret for gentagelser, da de var forbi søndag for at besigtige skaderne. Foto: John Stæhr

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Tordenvind væltede kæmpe læhegn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Tordenvind væltede kæmpe læhegn

Fredensborg - 02. september 2019 kl. 11:07 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Natten til søndag drev et tordenvejr ind over Kokkedal og voldsomme vindstød væltede et meget stort og beplantet læhegn, der står på tagterrassen på plejecentret Egelunden.

Det ser voldsomt ud på billederne, men læhegnet var ikke i fare for at vælte ud over kanten. Plejecenterleder Berit Vikmann fortæller, at hun var på plejecentret om søndagen for at se skaderne.

- Nu er det hevet på plads igen. Vi kan ikke bolte læhegnet fast i stenene eller taget, fordi så ødelægger vi taget. Den Falckredder, som jeg talte med, var ikke nervøs for, at læhegnet skulle falde ud over kanten, fordi der er så stor en dødvægt i plantekasserne. Han var slet ikke nervøs, så det er jeg heller ikke, og det var jo tordenvinden, der blæste hegnet omkuld, siger Berik Vikmann og forklarer, at der nu er fjernet nogle fliser, der lå under plantekasserne.

På den måde skulle det være sværere for vinden at komme ind under de store plantekasser med læhegnet. Bag plantekasserne er et rækværk, der stoppede læhegnet fra at vælte ud over kanten. Tagterrassen bruges af plejecentrets beboere og gæster, og der sidder også folk langs bygningen i gadehøjde, når solen skinner.