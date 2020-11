Se billederne: Slottet i benhård kritik af projekt for seniorbofællesskab

Se billedserie Slots- og Kulturstyrelsen mener helt grundlæggende, at 2. etape af Seniorbofællesskabet Kongeparken forskubber hierakiet omkring Fredensborg Slot - og dermed ødelægger det historiske miljø, som lokalplanerne skal beskytte. Byggeherre er uenig, som det fremgår af denne nye visualisering.

Fredensborg - 12. november 2020 kl. 12:42 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Den myndighed, der skal repræsentere Fredensborg Slot, er dybt bekymret over 2. etape af Seniorbofællesskabet Kongeparken. Det fremgår af et skarpt høringssvar, som Slots- og Kulturstyrelsen har sendt til den lokalplan, der har været i høring.

Formuleringerne kan næsten ikke være skarpere. Direkte oversat: De tre etager tæt på rundkørslen vil være så dominerende, at det risikerer at ødelægge det historiske miljø i den historiske akse, hvor Fredensborg Slot ligger øverst i hierarkiet - og ikke et nyt seniorbofællesskab i den anden ende af Slotsgade.

En hurtig reaktion Naturligvis har det høringssvar fået både forvaltningen på rådhuset og bygherren til at reagere. Lige med det samme, fremgår det af sagsfremstillingen til det kommende møde i Plan-, Miljø og Klimaudvalget. Bygherren har lavet nye skitser, som I kan se i billedserien, og repræsentanter fra Slots- og Kulturstyrelsen har været på fysisk besigtigelse.

Det har betydet, at Slots- og Kulturstyrelsen er blevet en anelse formildet. Medarbejderne anerkender, at der allerede ligger en bygning i »bunden« af den historiske akse, og at træerne skærmer, men Slots- og Kulturstyrelsen fastholder, at den næste etape af byggeriet vil fremstå mere synlig, og der er bekymring for, om træerne mod rundkørslen får gode nok vækstbetingelser til at overleve og skærme byggeriet.

Få et rids af argumenterne Se i billedserien helt nye visualiseringer og få et større indblik i argumenterne for og imod byggeplanerne af samlet set 54-55 nye seniorvenlige boliger i et bofællesskab. Naturligvis er der også modargumenter mod Slots- og Kulturstyrelsens indsigelser - eksempelvis at Fredensborg Slot, trods sine kun to etager, fremstår langt prægtigere og med større etagehøjde end seniorbofællesskabets 10 meter.

En af Slots- og Kulturstyrelsens formuleringer lyder i øvrigt:

»Etageboligbebyggelser i denne højde vil efter styrelsens vurdering, uagtet at de ligger lavere i terræn end Rotunden, være skalamæssigt ude af proportioner med det historiske miljø og hierarki i forhold til selve slottet.«

Lokalplanen kan blive vedtaget på de politiske møder i november måned.